Ukrainos oro gynybai – kritinis momentas: Rusijos raketų gali nebebūti kuo numušti

„Spalio 7 dieną buvo likę vos 10 raketų, tačiau jos buvo panaudotos per atakas. Šiuo metu likusios tik kelios“, – leidiniui sakė vienas Ukrainos pareigūnas.
Kitas šaltinis, susipažinęs su kritine Ukrainos oro gynybos sistemos padėtimi, patvirtino, kad šaliai baigėsi šios raketos, kurios yra gyvybiškai svarbios siekiant perimti Rusijos balistines raketas.
„Padėtis itin įtempta. Kiekvieną dieną žūsta niekuo nekalti civiliai gyventojai“, – pareiškė Ukrainos pareigūnas.
Apie senkančias Ukrainos „Patriot“ raketų atsargas taip pat pranešė CNN. Leidinio duomenimis, per naujausią Rusijos ataką beveik visų balistinių raketų nepavyko perimti būtent dėl „Patriot“ raketų trūkumo.
„Patriot“ yra vienos paklausiausių oro gynybos sistemų pasaulyje. Joms skirtų raketų atsargos išseko dėl intensyvaus naudojimo tiek Ukrainoje, tiek Artimuosiuose Rytuose. Dėl abiejų konfliktų intensyvumo raketų atsargos tiek Jungtinėse Valstijose, tiek visame pasaulyje sumažėjo iki kritinio lygio.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija vienu iš prioritetų laiko spartesnį naujų „Patriot“ sistemoms skirtų raketų perėmėjų įsigijimą ir gamybą. Tačiau vienos tokios raketos gamyba gali užtrukti iki 36 mėnesių.
Tuo metu raketos Ukrainai tiekiamos pagal PURL programą, pagal kurią Europos šalys sumoka Vašingtonui už Kyjivui tiekiamą ginkluotę.
Aukšto rango NATO atstovas ketvirtadienį pareiškė, kad PURL mechanizmas ir toliau veikia, o „oro gynybos sistemoms skirta amunicija, ypač „Patriot“ raketos perėmėjos, ir toliau tiekiama“.
Vis dėlto vienas Ukrainos pareigūnas išreiškė nepasitenkinimą tuo, kaip ši parama teikiama.
„Nuo gegužės mėnesio tiekimas tapo nereguliarus, o dabar niekas negali užtikrintai garantuoti, kad siunta iš tiesų atvyks“, – pažymėjo jis.
JAV ir Ukrainos santykiai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina galėtų nusileisti JAV ir nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau mainais prašo Vašingtono suteikti „Patriot“ raketų.
Anksčiau taip pat pranešta, kad Elono Musko bendrovė „SpaceX“ įvedė Ukrainos atakuojamuosiuose dronuose naudojamų „Starlink“ terminalų veikimo apribojimus. Ryšys su terminalais pradėdavo trūkinėti dronams pasiekus maždaug 160 km/val. greitį, todėl kai kuriems Ukrainos kariuomenės daliniams teko atšaukti atakas.
Be to, spalio 12 ir 13 dienomis dešimtys Rusijos raketų smogė taikiniams Kyjive, o apie artėjančius smūgius beveik nebuvo perspėta. Paprastai perspėjimo sistema veikia remdamasi JAV palydovinės arba radioelektroninės žvalgybos duomenimis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.