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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras

2026-10-16 07:43 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 07:43
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Ketvirtadienio, spalio 15-osios, vakarą Ukrainos Chmelnyckio srityje per ataką kilo gaisras naftos bazės teritorijoje Šepetivkos rajone, „Telegram“ kanale pranešė Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Tiurinas.

Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ketvirtadienio, spalio 15-osios, vakarą Ukrainos Chmelnyckio srityje per ataką kilo gaisras naftos bazės teritorijoje Šepetivkos rajone, „Telegram“ kanale pranešė Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Tiurinas.

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S. Tiurinas pažymėjo, kad priešas ne kartą atakavo Chmelnyckio sritį bepiločiais orlaiviais.

„Dėl atakos Šepetivkos rajone esančios naftos bazės teritorijoje kilo gaisras“, – rašoma jo pranešime.

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Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas pridūrė, kad gaisro padariniams likviduoti pasitelktos visos reikalingos tarnybos.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas

Anksčiau UNIAN pranešė, kad, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukrainos kariuomenė iš JAV sulaukė tiesioginio ir griežto raginimo neatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, nes priešingu atveju Kyjivui esą kiltų „problemų dėl žvalgybos“.

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Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad JAV jau kelis kartus neįspėjo Ukrainos apie Rusijos rengiamas balistinių raketų atakas.

V. Zelenskis priminė, kad iškart po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo pritarė energetikos paliauboms ir davė atitinkamą įsakymą Ukrainos gynybos pajėgoms.

Dėl to Ukraina tris dienas nesmūgiavo Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nors šalis agresorė ir toliau rengė atakas. Negana to, Rusija smūgiavo Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Be to, Ukraina susidūrė su ryšio sistemos „Starlink“ veikimo sutrikimais.

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UNIAN taip pat rašė, kad V. Zelenskis įvardijo sąlygą, kuriai esant Ukraina galėtų nusileisti JAV reikalavimams ir nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Ukrainos prezidentas paprašė suteikti raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“.

Jis pabrėžė, kad nors Ukrainos buvo paprašyta nesmūgiuoti Rusijai, šalis agresorė ir toliau atakuoja Ukrainą.

Pasak V. Zelenskio, šių raketų Ukrainai reikia tam, kad ji galėtų apsiginti.

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