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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvos srityje – viruso atvejai: įtariamas protrūkis

2026-10-15 23:46 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 23:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Maskvos srityje į ligoninę paguldyti penki asmenys, turėję kontaktą su žmogumi, kuris, kaip manoma, užsikrėtė beždžionių raupais. Pacientams atlikti tyrimai, šiuo metu jie yra stebimi medikų, skelbia „Moscow Times“, remdadiesi „Interfax“ ir RBC.

Beždžionių raupai (tv3.lt koliažas)

Maskvos srityje į ligoninę paguldyti penki asmenys, turėję kontaktą su žmogumi, kuris, kaip manoma, užsikrėtė beždžionių raupais. Pacientams atlikti tyrimai, šiuo metu jie yra stebimi medikų, skelbia „Moscow Times“, remdadiesi „Interfax“ ir RBC.

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Beždžionių raupai – virusinė liga, kuria susirgus gali pasireikšti karščiavimas, limfmazgių padidėjimas ir skausmingas bėrimas.

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Įtariami beždžionių raupų atvejai

Vasario mėnesį Maskvos apylinkėse buvo užregistruoti keli beždžionių raupų užsikrėtimo atvejai: tuomet į Domodedovo ligoninę buvo paguldytas vyras, įtariamas užsikrėtęs šia infekcija, vėliau įtarimas pasitvirtino.

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Kitą dieną į medicinos įstaigą kreipėsi su juo kontaktavęs asmuo. Dar po dviejų savaičių liga buvo nustatyta dviem turistams, atvykusiems į Sankt Peterburgą iš Tailando.

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Neseniai kilo nerimas dėl galimo maro atvejo Rusijoje. Prieš keletą savaičių pasirodė pranešimai, kad Sibiro Irkutsko srityje nuo plaučių maro mirė Kovos su maru institute dirbusi 28 metų Darja Šipilova.

Rusijos leidinys „Liudi Baikala“, remdamasis neįvardytais regiono saugumo tarnyboms artimais šaltiniais, penktadienį pranešė, kad mirusi moteris galėjo užsikrėsti plaučių maru sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir incidento laboratorijoje. 

„Liudi Baikala“ taip pat pranešė, kad karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais ji galėjo turėti kontaktą, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

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