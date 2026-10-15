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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tai tik pradžia, laukia galingas etapas: Ukraina rado kitą skaudų Rusijai taikinį

2026-10-15 21:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 21:51
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Ukrainos operacija, skirta paralyžiuoti Rusijos oro uostų veiklą, kurią spalio mėnesį savo kailiu pajuto Maskvos ir kitų didžiųjų miestų gyventojai, artimiausiu metu pereis į naują, žymiai galingesnį etapą, leidiniui „The Atlantic“ pareiškė Ukrainos pareigūnai, rašo „Moscow Times“.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

Ukrainos operacija, skirta paralyžiuoti Rusijos oro uostų veiklą, kurią spalio mėnesį savo kailiu pajuto Maskvos ir kitų didžiųjų miestų gyventojai, artimiausiu metu pereis į naują, žymiai galingesnį etapą, leidiniui „The Atlantic“ pareiškė Ukrainos pareigūnai, rašo „Moscow Times“.

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Dėl ukrainiečių veiksmų rusai jau turi nemažai nemalonumų – tenka uždarinėti oro uostus, atšaukti skrydžius ir panašiai. Netgi pranešta, kad galimai ir paties Vladimiro Putino lėktuvas negalėjo leistis Maskvoje.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukraina ketina aktyviau taikytis į Rusijos oro uostus

Tačiau tai tik operacijos, pavadintos „M&Ms“, pradžia, teigia „The Atlantic“ šaltiniai. Pasak jų, ambicingesnėje versijoje numatoma naudoti dirbtiniu intelektu valdomus dronus, kurie apeitų oro gynybos sistemas ir smogtų tiesiai į oro uostus. Netrukus šie dronai, kuriems nereikės JAV žvalgybos duomenų, bus gaminami masiniu mastu, sako šaltiniai.

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Vieno iš jų teigimu, pirmasis toks dronas jau buvo panaudotas karo veiksmuose Donbase, nors jų kūrimas dar tęsiasi. Prieš Rusijos oro uostus tokie dronai kol kas nebuvo panaudoti.

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Taip pat pastebima, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas, reikalaujantis iš Ukrainos nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, nieko nesakė apie oro uostus ar duomenų centrus, kurie praėjusią savaitę tapo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų taikiniu.

Be to, kaip rašo „The Atlantic“, D. Trumpas net užsiminė, kad Kyjivas turėtų pasirinkti kitus atakų taikinius, nei naftos perdirbimo gamyklas.

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