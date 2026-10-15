Trumpas sugalvojo naują priežastį, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą

D. Trumpas pareiškė, kad, jo įsitikinimu, tarptautinėje politikoje svarbu neįžeidinėti tų, su kuriais tenka derėtis.
„Aš nevadinu Putino diktatoriumi, nes turiu sudaryti sandorius su žmonėmis, todėl nesistengiu jų įžeidinėti. Esu puikus derybininkas. Visada buvau labai įgudęs derybininkas. Būtent dėka sandorių tapau labai turtingas. Todėl nesistengiu tyčiotis iš žmonių“, – cituojamas jis.
Trumpas sugalvojo dar vieną priežastį, kodėl Rusija puolė Ukrainą
D. Trumpas pridūrė, kad vieši įžeidimai ir kitų valstybių vadovų pašiepimas gali apsunkinti diplomatinius susitarimus.
D. Trumpas apkaltino J. Bideną nuolat besityčiojus iš Rusijos. Jis pareiškė, kad tai tapo vienu iš veiksnių, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą.
Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.
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