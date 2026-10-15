Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas sugalvojo naują priežastį, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą

2026-10-15 19:57 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 19:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad viena iš priežasčių, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą, yra Joe Bideno pasisakymai, kuriais buvo išjuokiama Rusija, skelbia UNN.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad viena iš priežasčių, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą, yra Joe Bideno pasisakymai, kuriais buvo išjuokiama Rusija, skelbia UNN.

REKLAMA
3

D. Trumpas pareiškė, kad, jo įsitikinimu, tarptautinėje politikoje svarbu neįžeidinėti tų, su kuriais tenka derėtis.

„Aš nevadinu Putino diktatoriumi, nes turiu sudaryti sandorius su žmonėmis, todėl nesistengiu jų įžeidinėti. Esu puikus derybininkas. Visada buvau labai įgudęs derybininkas. Būtent dėka sandorių tapau labai turtingas. Todėl nesistengiu tyčiotis iš žmonių“, – cituojamas jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas sugalvojo dar vieną priežastį, kodėl Rusija puolė Ukrainą

D. Trumpas pridūrė, kad vieši įžeidimai ir kitų valstybių vadovų pašiepimas gali apsunkinti diplomatinius susitarimus.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas apkaltino J. Bideną nuolat besityčiojus iš Rusijos. Jis pareiškė, kad tai tapo vienu iš veiksnių, kodėl Rusija užpuolė Ukrainą.

Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos atstovas po Putino vizito: „Visi dar atšliauš, dar prašys pasigailėti“ (nuotr. Telegram)
Trumpas paaiškino, kodėl Putino nevadina diktatoriumi (6)
Numušto drono paieškos (tv3.lt koliažas)
Išskirtinis interviu su buvusia Bideno komandos nare: įspėja Lietuvą – karas nebėra tik anapus sienos (13)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų