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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rutte kalbėjosi su Zelenskiu

2026-10-15 18:55 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 18:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė paliaubų su Rusija energetikos srityje įgyvendinimo svarbą.

Markas Rutte (ELTA) (nuotr. Elta)

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė paliaubų su Rusija energetikos srityje įgyvendinimo svarbą.

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Anot jo, taip pat buvo kalbėta apie JAV ginklų tiekimo Kyjivui palaikymą.

„Kalbėjomės apie paliaubų energetikos srityje įgyvendinimo svarbą, taip pat apie nuolatinę NATO sąjungininkų paramą Ukrainai“, – parašė M. Rutte internete po susitikimo su V. Zelenskiu Briuselyje.

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Tuo metu V. Zelenskis savo įraše socialiniame tinkle „X“ apie susitikimą su M. Rutte nė žodžiu neužsiminė apie paliaubas.

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Kremlius anksčiau ketvirtadienį apkaltino Ukrainą smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms einant prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas.

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Tai Maskva pareiškė nepaisydama to, kad pati niekada viešai nesutiko su Vašingtono siūlytomis „energetinėmis paliaubomis“.

„(Kyjivas) toliau smūgiuoja šiems objektams. Taip elgdamasis jis smarkiai prieštarauja Jungtinių Valstijų ir amerikiečių derybininkų, kurie energingai stengiasi inicijuoti taikos procesą, taikos siekiams“, – pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

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Rusija ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje, į pietus nuo sostinės Maskvos.

Praėjusią savaitę D. Trumpas vienašališkai paskelbė apie „energetines paliaubas“, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo tarpu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai.

Tačiau po trečiadienį Rusijos surengtos naujos smūgių bangos V. Zelenskis ketvirtadienį paskelbtame interviu leidiniui „Financial Times“ (FT) pareiškė: „Draudimo (atakuoti naftos perdirbimo gamyklas) nebėra. Su tuo baigta.“

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Kyjive gyventojai naujienų agentūrai AFP sakė, kad jaučia pokyčius Vašingtono požiūryje į Ukrainą.

Paklausta apie D. Trumpą, 30-metė Aliona Nikitina agentūrai AFP atsakė: „Tegul jie čia pagyvena dvi ar tris dienas. Visi šie naktiniai išpuoliai, tai, ką čia patiria žmonės – elektros tiekimo nutrūkimai, elektros nebuvimas. Tada galbūt jis į visa tai pažvelgs kitaip.“

Rusija pastaraisiais mėnesiais suintensyvino Ukrainos ir jos sostinės bombardavimą, dėl kurio vis daugėja civilių aukų ir trikdomas piliečių kasdienis gyvenimas.

Maskva šiuo metu okupuoja apie penktadalį Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą, kurį ji aneksavo 2014 metais.

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