Buvo pažeista NATO šalies oro erdvė: skubiai kilo naikintuvai

Ministerija nurodė, kad jos radarų stebėjimo sistema pastebėjo naują oro taikinį, judantį netoli Rumunijos sienos.
Nacionalinis karinio valdymo centras informavo Generalinę inspekciją, kad ši įgyvendintų gyventojų perspėjimo priemones rytinėje ir šiaurinėje Tulčos apskrities dalyse. 10.19 val. per sistemą „RO-Alert“ buvo išsiųstas pranešimas.
Iš Borčos 86-osios aviacijos bazės taip pat buvo pakelti du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai F-16.
Taikiny neutralizavo Ukrainos oro gynybos sistema
Pareiškime teigiama, kad pastebėtas taikinys trumpam įskrido į Rumunijos oro erdvę į rytus nuo Sulinos miesto, virš Juodosios jūros, o paskui įskriejo į Ukrainos oro erdvę, kur jį neutralizavo Ukrainos oro gynybos sistema.
Ministerija pridūrė, kad oro pavojus Rumunijoje buvo atšauktas 11.22 val.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, spalio 3 d. duomenimis, Rumunija nuo metų pradžios buvo užfiksavusi 84 dronų atakas prieš taikinius Ukrainoje netoli sienos, taip pat 30 neteisėtų dronų įskridimo į Rumunijos oro erdvę arba jūrų teritoriją atvejų.
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