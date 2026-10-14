Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“: nauda Kremliui akivaizdi, o ką gauna JAV prezidentas?

Po penktadienio, spalio 9 d., pokalbio su V. Putinu D. Trumpas, panašu, pradėjo penkių dienų kampaniją, kurios metu darė diplomatines nuolaidas Maskvai ir viešai gynė Rusiją. Tai lėmė tiek demokratų, tiek respublikonų kritiką JAV prezidentui būtent tuo metu, kai respublikonai rizikuoja prarasti kontrolę Kongrese.
Nauda Kremliui – akivaizdi
„Nauda Kremliui akivaizdi, o ką iš to gauna pats D. Trumpas – didelis klausimas“, – kelia klausimą „Axios“.
Energetikos analitikai abejoja, ar susitarimas dėl rusiško dyzelino tiekimo sumažins kuro kainas, kurios šoktelėjo dėl karo Irane. Tuo tarpu Europos sąjungininkai susiduria su intensyvėjančiais Rusijos sabotažais, kibernetinėmis atakomis ir dronais Europos šalyse.
Šio D. Trumpo ėjimo logiką dar labiau aptemdo pačių amerikiečių požiūris į Kremliaus vadovas. Remiantis sausio mėnesio „YouGov“ apklausos duomenimis, 81 proc. rinkėjų, 2024 m. balsavusių už D. Trumpą, neigiamai vertina Rusijos prezidentą.
Vis dėlto JAV prezidentas ir toliau tvirtina, kad būtent Maskva yra labiau suinteresuota karo pabaiga.
„Manau, kad iš tikrųjų V. Putinas nori sudaryti susitarimą labiau nei [Volodymyras] Zelenskis“, – sakė D. Trumpas pirmadienį.
Politologas: Ukrainos klausimą iškėlė pats Trumpas
Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad iš principo Donaldas Trumpas pats iškėlė vadinamąjį Zelenskio arba Ukrainos klausimą ir pavertė jį vienu kertinių rinkimų kampanijos klausimų, nors galėjo būti ir kitų.
„Bet tada tampa aišku, kodėl taip atsitiko. Donaldui Trumpui reikėjo atsakyti į klausimą, kodėl tokios aukštos dyzelino kainos. Normalus atsakymas būtų toks: dėl to, kad Jungtinių Valstijų karas prieš Iraną yra užstrigęs, nors Donaldas Trumpas, kaip pats ne kartą skelbė, jį jau daug kartų buvo užbaigęs“, – sako ekspertas.
„Taigi čia iš tikrųjų yra labai didelė spraga. Bet kažkas nusprendė, kad gal geriau apkaltinkime Zelenskį ir Ukrainą. Matyt, nebuvo pagalvota, gal nepasidomėta sociologinėmis apklausomis ar kitais dalykais. Tačiau staiga prezidento Zelenskio ir Ukrainos klausimas iškilo visu smarkumu. Paaiškėjo, kad net tarp respublikonų yra žmonių, kurie klausia: „Palaukite, juk čia yra karo auka. Čia yra prezidentas, kuris kovoja už savo šalį. Kaip ten yra su korupcija Ukrainoje – jau kitas klausimas. Bet kodėl tu sudarei šitą sandorį su Putinu dėl dyzelino?“
Ir ne tik tai, kad tas sandoris buvo sudarytas, bet ir tai, kad jo apimtys yra menkos ir jis visiškai neišsprendžia problemos. Tai kam reikėjo Putinui dar kartą tiesti raudoną kilimą? Kai paaiškėjo, kad šis sandoris vertinamas labai kritiškai, kad net patys respublikonai kartu su demokratais sėda kalbėtis apie visus šiuos dalykus ir galbūt kartu pasirašys kokį nors bendrą dokumentą, kaip jau ir pasirašė, o jų skaičius dar gali augti, tada paaiškėjo, kad blogas yra Zelenskis„ – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo A. Medalinskas.
Trumpo susitarimas su Putinu
V. Putinas spalio 9 d. per pokalbį telefonu su D. Trumpu pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi „tiekti naftą“ JAV ir pasaulio rinkoms, pranešė Kremlius.
D. Trumpas anksčiau paskelbė, kad Rusijos vadovas sutiko tiekti dyzeliną JAV ir pasaulio rinkoms.
Už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas teigė, kad Maskva pasirengusi tiekti JAV rinkai 300 tūkst. tonų dyzelino nuo spalio, 500 tūkst. tonų lapkritį ir 1 mln. tonų gruodį – tai atitinka sąlygas, kurias anksčiau nurodė D. Trumpas.
„Ilgainiui šis kiekis galėtų pasiekti 3 mln. tonų per mėnesį“, – sakė jis Rusijos naujienų agentūroms.
Zelenskis pasmerkė susitarimą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš karto pasmerkė šį siūlymą.
„Tai tikrai nesąžininga, tai tikrai neverta mūsų partnerių ir, mano požiūriu, tai silpnas sprendimas“, – žurnalistams sakė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad tai reikštų „papildomus pinigus Rusijos karui“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, jog „tai tik skatina V. Putiną ir suteikia jam galimybę kariauti dar intensyvesnį karą“.
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