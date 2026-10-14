Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“: nauda Kremliui akivaizdi, o ką gauna JAV prezidentas?

2026-10-14 16:55 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-14 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“ likus trims savaitėms iki Kongreso rinkimų, statydamas viską ant Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino, kurio nemėgsta net paties JAV prezidento rinkėjai, rašo „Axios“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (8)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“ likus trims savaitėms iki Kongreso rinkimų, statydamas viską ant Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino, kurio nemėgsta net paties JAV prezidento rinkėjai, rašo „Axios“.

REKLAMA
3

Po penktadienio, spalio 9 d., pokalbio su V. Putinu D. Trumpas, panašu, pradėjo penkių dienų kampaniją, kurios metu darė diplomatines nuolaidas Maskvai ir viešai gynė Rusiją. Tai lėmė tiek demokratų, tiek respublikonų kritiką JAV prezidentui būtent tuo metu, kai respublikonai rizikuoja prarasti kontrolę Kongrese.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nauda Kremliui – akivaizdi

„Nauda Kremliui akivaizdi, o ką iš to gauna pats D. Trumpas – didelis klausimas“, – kelia klausimą „Axios“.

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ir Putino susitikimas

Energetikos analitikai abejoja, ar susitarimas dėl rusiško dyzelino tiekimo sumažins kuro kainas, kurios šoktelėjo dėl karo Irane. Tuo tarpu Europos sąjungininkai susiduria su intensyvėjančiais Rusijos sabotažais, kibernetinėmis atakomis ir dronais Europos šalyse.

REKLAMA

Šio D. Trumpo ėjimo logiką dar labiau aptemdo pačių amerikiečių požiūris į Kremliaus vadovas. Remiantis sausio mėnesio „YouGov“ apklausos duomenimis, 81 proc. rinkėjų, 2024 m. balsavusių už D. Trumpą, neigiamai vertina Rusijos prezidentą.

Vis dėlto JAV prezidentas ir toliau tvirtina, kad būtent Maskva yra labiau suinteresuota karo pabaiga.

„Manau, kad iš tikrųjų V. Putinas nori sudaryti susitarimą labiau nei [Volodymyras] Zelenskis“, – sakė D. Trumpas pirmadienį.

REKLAMA
REKLAMA

Politologas: Ukrainos klausimą iškėlė pats Trumpas

Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad iš principo Donaldas Trumpas pats iškėlė vadinamąjį Zelenskio arba Ukrainos klausimą ir pavertė jį vienu kertinių rinkimų kampanijos klausimų, nors galėjo būti ir kitų.

„Bet tada tampa aišku, kodėl taip atsitiko. Donaldui Trumpui reikėjo atsakyti į klausimą, kodėl tokios aukštos dyzelino kainos. Normalus atsakymas būtų toks: dėl to, kad Jungtinių Valstijų karas prieš Iraną yra užstrigęs, nors Donaldas Trumpas, kaip pats ne kartą skelbė, jį jau daug kartų buvo užbaigęs“, – sako ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Taigi čia iš tikrųjų yra labai didelė spraga. Bet kažkas nusprendė, kad gal geriau apkaltinkime Zelenskį ir Ukrainą. Matyt, nebuvo pagalvota, gal nepasidomėta sociologinėmis apklausomis ar kitais dalykais. Tačiau staiga prezidento Zelenskio ir Ukrainos klausimas iškilo visu smarkumu. Paaiškėjo, kad net tarp respublikonų yra žmonių, kurie klausia: „Palaukite, juk čia yra karo auka. Čia yra prezidentas, kuris kovoja už savo šalį. Kaip ten yra su korupcija Ukrainoje – jau kitas klausimas. Bet kodėl tu sudarei šitą sandorį su Putinu dėl dyzelino?“

REKLAMA

Ir ne tik tai, kad tas sandoris buvo sudarytas, bet ir tai, kad jo apimtys yra menkos ir jis visiškai neišsprendžia problemos. Tai kam reikėjo Putinui dar kartą tiesti raudoną kilimą? Kai paaiškėjo, kad šis sandoris vertinamas labai kritiškai, kad net patys respublikonai kartu su demokratais sėda kalbėtis apie visus šiuos dalykus ir galbūt kartu pasirašys kokį nors bendrą dokumentą, kaip jau ir pasirašė, o jų skaičius dar gali augti, tada paaiškėjo, kad blogas yra Zelenskis„ – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo A. Medalinskas.

REKLAMA

Trumpo susitarimas su Putinu

V. Putinas spalio 9 d. per pokalbį telefonu su D. Trumpu pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi „tiekti naftą“ JAV ir pasaulio rinkoms, pranešė Kremlius.

D. Trumpas anksčiau paskelbė, kad Rusijos vadovas sutiko tiekti dyzeliną JAV ir pasaulio rinkoms.

Už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas teigė, kad Maskva pasirengusi tiekti JAV rinkai 300 tūkst. tonų dyzelino nuo spalio, 500 tūkst. tonų lapkritį ir 1 mln. tonų gruodį – tai atitinka sąlygas, kurias anksčiau nurodė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ilgainiui šis kiekis galėtų pasiekti 3 mln. tonų per mėnesį“, – sakė jis Rusijos naujienų agentūroms.

Zelenskis pasmerkė susitarimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš karto pasmerkė šį siūlymą.

„Tai tikrai nesąžininga, tai tikrai neverta mūsų partnerių ir, mano požiūriu, tai silpnas sprendimas“, – žurnalistams sakė jis.

REKLAMA

V. Zelenskis pabrėžė, kad tai reikštų „papildomus pinigus Rusijos karui“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, jog „tai tik skatina V. Putiną ir suteikia jam galimybę kariauti dar intensyvesnį karą“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kirilas Dmitrijevas, Vladimiras Putinas | Scanpix nuotr.
Putino pasiuntinys – apie susitarimą su Trumpu: „Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas“
Donaldas Trumpas EPA
Dėl Ukrainos Trumpas rizikuoja daugiau nei atrodo: ekspertas paaiškino kodėl (16)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Ukrainai pranešus apie JAV paramos trikdžius, sureagavo Kremlius
Dmitrijus Peskovas (Stop kadras iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)
Net Kremlius jau šaiposi iš Trumpo? Peskovas paaiškino, kodėl Rusija esą nepažeidžia paliaubų (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Jonas
Jonas
2026-10-14 17:21
Seniai turėjo būt aišku kad trumpas susietas su putino banditais. Europa naivi, kulturinga ir gležna. Su banditais reik kitaip elgtis. Vienas šaunuolis tai lenkijos sikorskis. Drąsus žmogus. O visi kiti plevėsos ir maži vaikėzai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų