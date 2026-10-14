Net Kremlius jau šaiposi iš Trumpo? Peskovas paaiškino, kodėl Rusija esą nepažeidžia paliaubų

D. Peskovas aiškino: „Trumpo pasiūlytos energetinės paliaubos nebuvo konkrečiai apibrėžtos, todėl negalima teigti, kad Rusija jų nesilaiko.“
Trumpo susitarimas su Putinu – išdavystė
Dvylika JAV senatorių iš abiejų partijų kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą laišku, kuriame reikalauja atšaukti skandalingą susitarimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi demokratų senatoriaus Richardo Blumenthalio interneto svetainėje paskelbtu pareiškimu.
Kreipimąsi į Baltųjų rūmų vadovą pasirašė šeši demokratai: Richardas Blumenthalis, Chrisas Coonsas, Dickas Durbinas, Jackas Reedas, Jeanne Shaheen ir Sheldonas Whitehouse'as.
Savo parašus taip pat padėjo šeši respublikonai: Alanas Armstrongas, Susan Collins, Johnas Cornynas, Mitchas McConnellas, Lisa Murkowski ir Thomas Tillisas.
Buvęs Ukrainos prezidentas Juščenka kreipėsi į Trumpą atviru laišku
Buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atvirame laiške JAV prezidentui Donaldui Trumpui sukritikavo susitarimą su Rusija dėl dyzelinio kuro pirkimo ir Vašingtono daromą spaudimą Ukrainai.
Apie tai buvęs Ukrainos prezidentas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, skelbia „Ukrinform“.
„Kiek neapsakomo skausmo persmelkia širdį, kai matai motinas, laidojančias savo nekaltus vaikus, ir mažylius, kurie tarp dūmų ir griuvėsių lieka našlaičiais! Tai ne šiaip sausa statistika ar „kažkur toli vykstantis konfliktas“ – tai nepakeliamas, gyvas milijonų šeimų skausmas. Šios šeimos kasdien išgyvena tikrą šio karo pragarą.
Ir tokiomis aplinkybėmis atrodo absurdiška ir skaudu girdėti raginimus Ukrainai „sustoti“, pamokymus, ką mums rinkti ir kaip gyventi, arba matyti uždegamą žalią šviesą prekybai rusišku dyzelinu. Kiekvienas už šį dyzeliną gautas doleris – tai nupirkta raketa, kuri rytoj smogs mūsų namams. Prekiauti su agresoriumi vykstant tokioms žudynėms reiškia maitinti jo karo mašiną“, – rašė V. Juščenka.
Atvirame laiške jis priminė, kad Ukraina savanoriškai atsisakė branduolinių ginklų dėl taikos pasaulyje, patikėjusi didžiųjų valstybių žodžiais ir parašais.
Rusija surengė balistinių raketų ataką
Smūgiai Ukrainos energetikos infrastruktūrai tęsiasi nepaisant vadinamųjų energetinių paliaubų, apie kurias spalio 11 dieną paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Kyjivas apie šią iniciatyvą sužinojo jau po jos paskelbimo, nes JAV iš anksto jos nederino su Ukraina.
Nepaisant to, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas pasirengęs laikytis paliaubų režimo.
Tačiau Kremlius atsakė, kad jokių susitarimų nėra, o diskusijos tebevyksta.
Jau kitą dieną, V. Zelenskio teigimu, Rusija ignoravo D. Trumpo iniciatyvą ir atakavo šešis Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus. Tuo metu Ukrainos pusė susilaikė nuo smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Vis dėlto spalio 13 dieną D. Trumpas atsisakė pripažinti, kad Rusija pažeidė paliaubas, o tos pačios dienos vakarą balistinė raketa smogė Kyjivo ketvirtajai termofikacinei elektrinei (TEC-4).
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