Dronai smogė Rusijos technologijų pasididžiavimui: čia planavo įkurdinti galingiausią savo superkompiuterį

Šis objektas yra Balakovo mieste, Saratovo srityje, maždaug už 650–700 km nuo Ukrainos sienos.
Centre įrengta 3 tūkst. serverių spintų ir iki 120 tūkst. serverių. Taip pat planuota, kad šiame „Sberbank“ centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti 2027 metais.
Pirmaujanti Rusijos dirbtinio intelekto kūrėja
Žalos mastas kol kas neaiškus. Tačiau smūgis „Sberbank“ paslaugų teikimo nesutrikdė, nurodė vienas iš bendrovės vadovų.
„Sberbank“ – kartu su pagrindine konkurente šalies viduje „Yandex“ – yra pirmaujanti Rusijos dirbtinio intelekto kūrėja.
Dronai pastarąją savaitę kelis kartus atakavo „Yandex“ duomenų centrus.
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