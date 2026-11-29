Treneris Vassilis Spanoulis po mačo su ispanais nepaskelbė apie pasitraukimą ir rodė ramybę.
„Neturiu jokių priekaištų savo žaidėjams. Sunkiai kovėmės su puikia komanda. Žinojome, kad antroje rungtynių pusėje jie mus spaus, apie tai kalbėjau ir rūbinėje. Keli tritaškiai greitame puolime jiems suteikė pasitikėjimo savimi. Mes netinkamai rūpinomės kamuoliu.
Mums tai sunki diena. Žaidėme su pasididžiavimu, tačiau gyvenime visko būna – ir pakilimų, ir nuosmukių. Turime tai priimti ir judėti toliau“, – sakė jis.
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