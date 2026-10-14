NATO vadovas siunčia skubų raginimą sąjungininkams

Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą.
„Artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą“, – spaudos konferencijoje Estijoje sakė M. Rutte.
Putinas metė iššūkį JAV
Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudymo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o ne skatinamas tęsti karą.
Tai socialiniame tinkle „X“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
„Putinas pateikė dar vieną neigiamą „atsakymą“ į prezidento Trumpo pasiūlymą dėl paliaubų energetikos sektoriuje, kuriam pritarė ir prezidentas Zelenskis. Užuot sutikęs su taikos iniciatyvomis, jis pasiuntė 39 raketas ir daugiau kaip 120 bepiločių orlaivių. Ciniška, tačiau pagrindiniais šios atakos taikiniais tapo Ukrainos energetikos infrastruktūros objektai“, – pažymėjo Ukrainos diplomatijos vadovas.
A. Sybiha pabrėžė, kad V. Putinas ne tik puola Ukrainą – jis atvirai meta iššūkį Jungtinėms Valstijoms ir demonstruoja panieką bet kokiems bandymams sustabdyti šį karą.
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