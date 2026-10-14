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Buvęs Ukrainos prezidentas Juščenka kreipėsi į Trumpą atviru laišku: štai kas jame sakoma

2026-10-14 12:32 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-14 12:32
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Buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atvirame laiške JAV prezidentui Donaldui Trumpui sukritikavo susitarimą su Rusija dėl dyzelinio kuro pirkimo ir Vašingtono daromą spaudimą Ukrainai.

Buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atvirame laiške JAV prezidentui Donaldui Trumpui sukritikavo susitarimą su Rusija dėl dyzelinio kuro pirkimo ir Vašingtono daromą spaudimą Ukrainai.

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Apie tai buvęs Ukrainos prezidentas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, skelbia „Ukrinform“.

„Kiek neapsakomo skausmo persmelkia širdį, kai matai motinas, laidojančias savo nekaltus vaikus, ir mažylius, kurie tarp dūmų ir griuvėsių lieka našlaičiais! Tai ne šiaip sausa statistika ar „kažkur toli vykstantis konfliktas“ – tai nepakeliamas, gyvas milijonų šeimų skausmas. Šios šeimos kasdien išgyvena tikrą šio karo pragarą.

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Ir tokiomis aplinkybėmis atrodo absurdiška ir skaudu girdėti raginimus Ukrainai „sustoti“, pamokymus, ką mums rinkti ir kaip gyventi, arba matyti uždegamą žalią šviesą prekybai rusišku dyzelinu. Kiekvienas už šį dyzeliną gautas doleris – tai nupirkta raketa, kuri rytoj smogs mūsų namams. Prekiauti su agresoriumi vykstant tokioms žudynėms reiškia maitinti jo karo mašiną“, – rašė V. Juščenka.

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Atvirame laiške jis priminė, kad Ukraina savanoriškai atsisakė branduolinių ginklų dėl taikos pasaulyje, patikėjusi didžiųjų valstybių žodžiais ir parašais.

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„Amerika prisiėmė moralinį ir teisinį įsipareigojimą būti mūsų skydu ir gynėja. Nejaugi šiandien, kai mus užpuolė klastingas priešas, galima pamiršti didžiosios Amerikos parašą po šiuo dokumentu?!“ – pabrėžė V. Juščenka.

Savo kreipimąsi į D. Trumpą jis užbaigė tokiais žodžiais: „Mes niekada, girdite, niekada ir niekam neatiduosime savo žemės. Tai mūsų namai, Dievo mums duoti po šia aukšta saule. Mes čia buvome, esame ir visada būsime! Mūsų neįmanoma įbauginti raketomis ir neįmanoma priversti pasiduoti, nes mūsų gyslomis teka laisvų žmonių kraujas. Su tironais nesitariama – jie sustabdomi!“

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpo sprendimai dėl karo Ukrainoje

Kaip jau buvo pranešta, spalio 11 dieną D. Trumpas pareiškė, kad nuo sekmadienio esą įsigalioja energetinės paliaubos Rusijos kare prieš Ukrainą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė nežinojęs apie tokį susitarimą, tačiau patvirtino Ukrainos pasirengimą laikytis paliaubų, jei Rusija taip pat nutrauks atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

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V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad, atsižvelgiant į JAV prezidento pareiškimą, Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo atitinkamus įsakymus.

Šiandien V. Zelenskis pranešė, kad per naktį Rusija prieš Kyjivo, Kyjivo srities ir Charkivo energetikos bei ypatingos svarbos infrastruktūrą panaudojo 39 balistines raketas ir daugiau kaip 120 smogiamųjų dronų bei barjerinių šaudmenų. Šiuo metu be elektros energijos likę 600 tūkst. žmonių.

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Be to, Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas pareiškė, kad naktį bendrovė „SpaceX“ be išankstinio perspėjimo apribojo judančių „Starlink“ terminalų veikimo greitį. Ukrainos gynybos pajėgos apie šiuos apribojimus nebuvo informuotos.

Kariškių duomenimis, „Starlink“ veikimo apribojimai apsunkino bepiločių sistemų naudojimą, logistiką ir Ukrainos gynybos pajėgų vidutinio nuotolio smūgių operacijas.

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