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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai sudavė smūgį Rusijai: numušė sraigtasparnį Mi-28

2026-10-14 12:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 12:05
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Ukrainos kariai iš priešlėktuvinių raketų diviziono „Ateiviai“ dronu numušė naujausią modernizuotą Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28.

Ukrainiečiai sudavė smūgį Rusijai: numušė sraigtasparnį Mi-28 (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos kariai iš priešlėktuvinių raketų diviziono „Ateiviai“ dronu numušė naujausią modernizuotą Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 115-osios atskirosios mechanizuotosios brigados įrašu socialiniame tinkle „Facebook“.

„Juvelyriško priešlėktuvinių raketų diviziono „Ateiviai“ operatorių darbo rezultatas – pataikyta į naujausią modernizuotą Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28“, – rašoma pranešime.

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Numušė Rusijos sraigtasparnį 

Sraigtasparnis buvo atakuotas priešlėktuviniu dronu. Kaip pažymėjo Ukrainos kariškiai, dronas perėmė sraigtasparnį ore, nepalikdamas jokių galimybių išsigelbėti nei karinei technikai, nei įgulai.

Primename, kad liepą Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų kariai dronu taip pat numušė Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28.

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ar
ar
2026-10-14 12:21
rusai nors žino,ar vėl čia mėšlas maitinti debilams,bmw šofiorams?feikas arti pergalės?
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Z1000
Z1000
2026-10-14 13:01
Kai tik išėjo straipsnis pamenu rašė kad ten berots 60 rusų lėktuvų numušė parašiau kad ruski tik 50 turi pasirodo savus numusinejo dėl skaičiaus klumpiams davė peno
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