Ukrainiečiai sudavė smūgį Rusijai: numušė sraigtasparnį Mi-28

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 115-osios atskirosios mechanizuotosios brigados įrašu socialiniame tinkle „Facebook“.
„Juvelyriško priešlėktuvinių raketų diviziono „Ateiviai“ operatorių darbo rezultatas – pataikyta į naujausią modernizuotą Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28“, – rašoma pranešime.
Numušė Rusijos sraigtasparnį
Sraigtasparnis buvo atakuotas priešlėktuviniu dronu. Kaip pažymėjo Ukrainos kariškiai, dronas perėmė sraigtasparnį ore, nepalikdamas jokių galimybių išsigelbėti nei karinei technikai, nei įgulai.
Primename, kad liepą Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų kariai dronu taip pat numušė Rusijos atakos sraigtasparnį Mi-28.
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