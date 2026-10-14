Latvija paaiškino, kodėl negali visiškai uždrausti rusiškų grūdų tranzito

A. Kulbergas teigė dar šią savaitę vyksiantis į Briuselį aptarti šio klausimo. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antonio Costai ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą (ES).
„Didžiausia problema ta, kad ES turi išimtinę kompetenciją nustatyti tiek tarifų, tiek tranzito politiką. Tam tikromis sąlygomis galime tai padaryti, tačiau tai kelia specifinių rizikų“, – sakė A. Kulbergas.
Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai – jų savininkės yra Latvijos strateginių partnerių – JAV, Šveicarijos ir Japonijos – bendrovės.
„Šiuos grūdus perka didžiausios pasaulio korporacijos“, – pabrėžė Latvijos ministras pirmininkas.
Jis pridūrė, kad šių šalių bendrovės taip pat perka grūdus iš Baltijos valstybių ūkininkų.
Latvijai iš karto grėstų 200–800 mln. eurų vertės teisminiai ginčai
Antradienį Latvijos vyriausybė buvo informuota, kad uždraudus tokį grūdų tranzitą Latvijai iš karto grėstų 200–800 mln. eurų vertės teisminiai ginčai. Pasak A. Kulbergo, Lietuvoje šiuo metu vyksta panašus teisminis ginčas dėl 12 mlrd. eurų.
A. Kulbergas nori Briuselyje pateikti visus šiuos pavyzdžius ir inicijuoti diskusiją dėl draudimo ES lygmeniu.
Anksčiau šį mėnesį Estija nusprendė įvesti nacionalines sankcijas, kuriomis uždraudžiamas rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitas per šalį. Tačiau padėtis Estijoje kitokia, nes tuo metu, kai šalis pritarė draudimui, galiojančių grūdų tranzito sutarčių nebuvo sudaryta. Latvija savo ruožtu jau buvo sudariusi sutartis dėl 300 tūkst. tonų grūdų tranzito.
Pasak A. Kulbergo, anksčiau nebuvo informacijos, kiek tokie teisminiai ginčai galėtų kainuoti. Jis teigė turįs įvertinti, kokią riziką jie galėtų kelti valstybės biudžetui.
Analogiškai, kai vyriausybė priėmė sprendimą 300 proc. padidinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčius, ministrai nežinojo, kad toks didelis padidinimas bus neįmanomas.
Antradienį Latvijos vyriausybė taip pat turėjo svarstyti galimybę pakeisti institucijų, nustatančių naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčius, sistemą, šią funkciją iš valstybinės geležinkelių bendrovės „Latvijas Dzelzceļš“ perduodant Viešųjų paslaugų reguliavimo komisijai. Tačiau, pasak A. Kulbergo, per posėdį šis klausimas nebuvo svarstomas.
Kaip LETA pranešė anksčiau, antradienį įsigaliojo nacionalinės geležinkelių bendrovės „Latvijas Dzelzceļš“ patronuojamosios įmonės „LatRailNet“ sprendimas, pagal kurį naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokestis už rusiškų grūdų tranzitą vidutiniškai didinamas 25 proc., naujienų agentūrai sakė „LatRailNet“ vadovė Justina Hudenko.
Pasak jos, atskirų naudojimosi infrastruktūra mokesčio sudedamųjų dalių tarifai didės 21,4–27,4 proc., o vidutinis padidėjimas sieks 25 proc. Skaičiuojant atsižvelgiama į infrastruktūros sąnaudas, susijusias su visais atitinkamos kategorijos grūdų vežimais, ir atitinkamų transporto operacijų išlaidas, aiškino J. Hudenko.
LETA taip pat pranešė, kad A. Kulbergas pasiūlė apsvarstyti galimybę likviduoti „LatRailNet“, o jos funkcijas perduoti Viešųjų paslaugų reguliavimo komisijai.
Rugsėjo 17 d. Latvijos Saeima galutiniu svarstymu priėmė Geležinkelių įstatymo pataisas, kuriomis numatyta iki metų pabaigos paspartinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą peržiūrą.
Pataisomis siekiama sudaryti galimybę operatyviai padidinti infrastruktūros naudojimo mokesčius už tranzitu vežamus grūdus, jei vežimo dokumentuose nurodyta išsiuntimo stotis yra Rusijoje. Pataisos galios iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Rugsėjo 8 d. Latvijos vyriausybė patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtas Ministrų kabineto taisyklių pataisas, pagal kurias Maisto ir veterinarijos tarnybai suteikiama teisė imti per Latviją vežamų grūdų krovinių mėginius ir atlikti laboratorinius tyrimus, siekiant patikrinti deklaruotą grūdų kilmės šalį.
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