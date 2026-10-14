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Aurelijus Veryga: JAV susitarimas su Rusija dėl dyzelino – labiau politinis gestas nei realus pasiekimas

2026-10-14 08:43 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 08:43
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas, europarlamentaras Aurelijus Veryga kritiškai vertina Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo susitarimą dėl rusiško dyzelino eksporto. Pasak jo, toks sprendimas vargu ar turės reikšmingos ekonominės naudos, o pats susitarimas labiau primena politinį gestą prieš JAV vidurio kadencijos rinkimus.

Aurelijus Veryga Andrius Ufartas/ELTA

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas, europarlamentaras Aurelijus Veryga kritiškai vertina Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo susitarimą dėl rusiško dyzelino eksporto. Pasak jo, toks sprendimas vargu ar turės reikšmingos ekonominės naudos, o pats susitarimas labiau primena politinį gestą prieš JAV vidurio kadencijos rinkimus.

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„Jeigu vertintume patį susitarimą, apie kurį dabar jau keletą dienų Lietuva diskutuoja dėl to dyzelino pirkimo iš Rusijos, aišku, kad turbūt didžioji dalis tam nepritaria ir nemato net tos ekonominės logikos. (…) Tie kiekiai yra tokie nedideli, kad jie kažkokių problemų neišspręs ir dyzelino kainų Amerikoje nesumažins“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.

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Europarlamentaro teigimu, D. Trumpo sprendimą galėjo lemti artėjantys JAV vidurio kadencijos rinkimai bei visuomenės nepasitenkinimas degalų kainomis.

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„Visi suprantame kontekstą, kuriame tokie susitarimai vyksta. Artėja vidurio kadencijos rinkimai, ir ten yra įtampų dėl tų pačių kuro kainų. Prezidentas, matyt, bando tam tikra prasme atliepti visuomenės norus, lūkesčius, stengtis, kad jo partija gerai pasirodytų rinkimuose“, – svarstė politikas.

A. Veryga taip pat abejoja Rusijos galimybėmis įgyvendinti tokį susitarimą, atkreipdamas dėmesį į pačioje šalyje jaučiamą degalų trūkumą.

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„Pažiūrėkime į kitą susitarimo pusę – Rusijai pačiai trūksta kuro. Ką ji apskritai gali pasiūlyti, kai pačioje Rusijoje žmonės degalinėse kuro laukia? Tai čia, matyt, labiau psichologinis bandymas kažką parodyti visuomenei negu kažkoks rimtas pasiekimas“, – teigė jis.

„Rusijai irgi labai svarbu pasirodyti, kokia ji čia kieta, bet ji eilinį kartą išdurs Ameriką, nes, kad ir ką būtų prižadėjusi, ji pati nesugeba nieko pasidaryti“, – pridūrė europarlamentaras.

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Ragina atsargiau vertinti JAV sprendimus

Vis dėlto A. Veryga pabrėžia, kad kritikuodami JAV sprendimus Lietuvos politikai turėtų atsakingai rinktis viešus pareiškimus ir įvertinti strateginę Vašingtono svarbą šalies saugumui.

„Žinoma, reikia tam tikrus vertinimus daryti, bet lietuviai, spręsdami šiuos klausimus ir ypač viešai apsižodžiaudami, turėtų būti ypač atsargūs, suprasdami savo kontekstą, Amerikos svarbą mums, mūsų saugumui“, – „Žinių radijui“ kalbėjo politikas.

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Pasak jo, nepaisant nesutarimų dėl atskirų JAV administracijos sprendimų, Lietuvai būtina išlaikyti glaudžius santykius su Jungtinėmis Valstijomis.

„Aš manau, kad mums ir yra pakeliui su Amerika, ir bus pakeliui. Turbūt pats baisiausias scenarijus būtų, jei kas sugebėtų iki tokio lygio supykdyti sąjungininkus, kad jie pasuktų skirtingais keliais. Aš tokio scenarijaus nelabai įsivaizduoju – čia turbūt būtų pats baisiausias košmaras“, – pabrėžė A. Veryga.

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Europarlamentaras įsitikinęs, kad jautrius klausimus dėl JAV užsienio politikos pirmiausia reikėtų aptarti diplomatiniais kanalais, o ne viešai kritikuojant strateginę partnerę.

„Amerika yra mums be galo svarbi partnerė. Tą tiesą sakykime, bet supraskime, kur reikia kalbėti apie šiuos dalykus. Tie vieši pasmerkimai – kartais jų reikia, bet politikai turi įvertinti savo žodžių pasekmes“, – pažymėjo jis.

„Kalbėtis apie tai galima ir reikia, bet ne televizijoje“, – akcentavo A. Veryga.

ELTA primena, kad spalio 9 d. JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, jog, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija į pasaulinę rinką patieks 300 tūkst. tonų dyzelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.

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