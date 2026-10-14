Švenčionienei gresia 2 metai kalėjimo, bet ji jokios žalos Lietuvai nemato: „Nebent valdžiai“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Erika Švenčionienė, einanti į teismo posėdžių salę, kur jos advokatė sakys ginamąją kalbą – puikios nuotaikos. Nors moteriai prokuroras pasiūlė skirti 2 metus kalėjimo.
„Oras gražus, spalis labai gražus. – Tai nuotaikos geros? – Tai žinoma“, – šypsojosi kaltinamoji Erika Švenčionienė.
Erika Švenčionienė, kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, SSRS nusikaltimų neigimu ir menkinimu bei viešu pritarimu tarptautiniams nusikaltimams, po beveik 3 metų teismų maratono teigia vis dar nesuprantanti, kuo yra kaltinama.
„Jei žmogus kalba, turi nuomonę, ją reiškia, tai nereiškia, kad tai nusikaltimas. Žala nepadaryta. Niekam. Nebent valdžiai, mūsų valdantiesiems kažkas nepatinka, galbūt“, – aiškino E. Švenčionienė.
Anot Švenčionienės advokatės – ji nekalta
E. Švenčionienės advokatė ginamosios kalbos metu pareiškė, kad E. Švenčionienės simpatija Rusijai ir Baltarusijai neįrodo, kad ji veikė prieš Lietuvą ir jai kenkė, o E. Švenčionienės noras draugauti su šiomis diktatorių valdomomis šalimis nėra kriminalinis nusikaltimas, tad ir kaltinimai E. Švenčionienei esą nepagrįsti.
„Žmogus aktyviai reiškiasi Lietuvos valstybei, nori Lietuvai, kas geresnio, nori, kad Lietuva būtų graži, draugiška. Žinot, yra žmonės, kurie pasako kažkokį blogą sakinį, bet tai, mano nuomone, man rodos, atrodo, ji taip nemoka, o kadangi nemoka, tai patenka va į tokią situaciją“, – kalbėjo E. Švenčionienės advokatė Svetlana Naidenko.
O E. Švenčionienė, kaip užsukta vis kalbanti apie kažkokią įsivaizduojamą taiką su teroristine Rusija bei jos vasale Baltarusija, dėl savo kelionių į šias šalis nesigaili, savo žodžių neišsižada ir teismui priėmus nepalankų sprendimą neva žada kreiptis ir į tarptautinius teismus.
„Ar norėti gerų kaimyninių santykių yra nusikaltimas? Jeigu nusikaltimas norėti to, tuomet aš labai kalta, nes aš noriu gerų kaimyninių santykių su tomis šalimis, su kuriomis mes ilgą laiką, susiję istoriškai, visą laiką gyvenom taikiai“, – sakė E. Švenčionienė.
Teisme baigiamąjį žodį tarė ir Kazimiero Juraičio, kuriam prokuroras siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo, advokatas. K. Juraitis žada ir neva kažkokį konstitucinį perversmą, mat kaltinimas jam esą ne tik nesuprantamas, bet ir su logika ir sveiku protu prasilenkiantis.
„Jeigu tai būtų taip, tai tada bet kokia opozicinė žiniasklaida opozicinę mintį, bet ką, kas kritikuoja valdžios veiksmus, būtų galima kaltinti pagal šituos straipsnius“, – tikino kaltinamasis Kazimieras Juraitis.
Buvusiam jedinstvininkui Valerijui Ivanovui, neigusiam sovietų Rusijos Sausio 13-osios padarytus nusikaltimus, prokuroras siūlo skirti 15 tūkstančių eurų baudą.
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