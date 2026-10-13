„Visi keliai veda pas Putiną“: naujas Trumpo žingsnis sukėlė audrą JAV

Šis prieš kelerius metus Nancy Pelosi išsakytas griežtas vertinimas vėl prisimintas po netikėto D. Trumpo pranešimo praėjusią savaitę, kad jis susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu importuoti į JAV didelius kiekius rusiško dyzelino, siekdamas prieš vidurio kadencijos rinkimus sumažinti itin dideles degalų kainas.
D. Trumpo susitarimą su V. Putinu dėl dyzelino kritikuoja ir respublikonai, ir demokratai, teigdami, kad jis padeda finansuoti Rusijos karą su Ukraina, pažeidžia galiojančius JAV įstatymus ir suartina Jungtines Valstijas su Rusija. Tai dar vienas iš vis gausėjančių atvejų, kai prezidentas palaiko V. Putino poziciją, dažnai Ukrainos, o kartu ir pačios Amerikos autoriteto sąskaita.
„Žala ukrainiečiams yra reali“, – pirmadienį interviu sakė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje, dabar Atlanto tarybos vyresnysis ekspertas Williamas Tayloras.
„Ir mums, Jungtinėms Valstijoms, tai brangiai kainuoja“, – pridūrė jis.
Visiškai neaišku, ar D. Trumpo ir V. Putino susitarimas padidins dyzelino pasiūlą tiek, kiek prezidentas tikisi, kad kainos sumažėtų. Energetikos ekspertų teigimu, rusiško dyzelino importas vargu ar sumažins kainas JAV. Jos smarkiai išaugo daugiausia dėl tiekimo sutrikimų, susijusių su JAV karu prieš Iraną.
Tačiau šis susitarimas tiek JAV, tiek užsienyje stiprina įspūdį, kad D. Trumpas yra nepatikimas sąjungininkas Ukrainai kovojant su Rusija.
Šeši senatoriai iš abiejų partijų savaitgalį paragino D. Trumpą pakeisti sprendimą. Jie pareiškė, kad JAV „neturėtų suteikti Putinui finansinio gelbėjimosi rato“.
Tačiau D. Trumpas neatsisakė susitarimo su V. Putinu ir ėmė kritikuoti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, apkaltinęs jį dėl didelių dyzelino kainų Amerikoje ir pareiškęs, kad jis turėtų pasitraukti iš pareigų. Ukrainos vadovas to daryti neketina.
„Man patinka viskas, kas gali padėti mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams“, – pirmadienį prie Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas.
Paklaustas apie respublikonų kritiką dėl susitarimo su Rusija, D. Trumpas pareiškė, kad jie veikiausiai kalba ne rimtai.
D. Trumpas taip pat tvirtino, kad Rusijos ir Ukrainos energetikos paliaubos jau galioja, nors V. Zelenskis pareiškė, kad Maskva ir toliau smūgiuoja į jo šalies energetikos objektus.
Spalio 1 d. paskelbta AP ir NORC viešųjų reikalų tyrimų centro apklausa parodė, kad amerikiečiai nepritaria D. Trumpo veiksmams kare su Iranu ir kaltina jį dėl išaugusių kainų.
Kongresas uždraudė rusiškos energijos importą
2022 m. pavasarį, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Kongresas skubiai priėmė įstatymą, draudžiantį importuoti rusiškus energetikos produktus. Pajamos iš jų pardavimo laikomos vienu pagrindinių V. Putino karo su Ukraina finansavimo šaltinių.
Atstovų rūmuose įstatymui pritarė 414 narių, prieš balsavo 17, o Senate jam neprieštaravo nė vienas senatorius.
Įstatyme numatyta, kad prezidentas gali siekti panaikinti draudimą, jei būtų susitarta, kad Rusija išves kariuomenę iš Ukrainos ir nutrauks karo veiksmus. Tokį pasiūlymą turėtų peržiūrėti Kongresas, be to, jam turėtų būti pritarusi „laisva ir nepriklausoma Ukrainos vyriausybė“.
„Trumpas tiesiogiai pažeidžia šį įstatymą“, – pirmadienį pareiškė Atstovų rūmų narys demokratas iš Teksaso Lloydas Doggettas, pagrindinis įstatymo projekto iniciatorius.
Pasak jo, D. Trumpas „neteisėtai apdovanoja savo bičiulį Putiną ir vėl kaltina Zelenskį, kad šis nekapituliuoja prieš Putiną“.
Praėjusį mėnesį Kongresas priėmė plataus masto sankcijų Rusijai įstatymą, pavadintą velionio respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Jame numatyta įvesti muitus šalims, kurios ir toliau importuoja rusišką naftą. D. Trumpas įstatymą pasirašė.
Dauguma įstatymo nuostatų įsigalios spalio 18 d., pasibaigus administracijai skirtam 30 dienų peržiūros laikotarpiui. Tačiau dabar kyla abejonių dėl šių priemonių įgyvendinimo, nes D. Trumpo susitarimas su V. Putinu leis importuoti rusiškus energetikos produktus.
Praėjusią savaitę abiejų partijų Senato lyderiai laiške iždo sekretoriui Scottui Bessentui ir valstybės sekretoriui Marco Rubio pareiškė, kad svarbiausias neatidėliotinas JAV uždavinys turėtų būti kova su vadinamuoju Rusijos šešėliniu laivynu – tanklaiviais, kuriais Maskva veža naftą apeidama JAV sankcijas.
Tačiau tai buvo dar prieš D. Trumpui paskelbiant apie susitarimą su V. Putinu, kuris, jo teigimu, atvers kelią šimtų tonų dyzelino tiekimui.
Iždo departamentas iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti padėtį.
Atstovų rūmų narė respublikonė Ashley Hinson, Ajovoje dalyvaujanti įtemptoje kovoje dėl vietos Senate su demokratu Joshu Tureku, sakė, kad ją neramina kalbos apie sankcijų Rusijai švelninimą. Viena svarbiausių temų per rinkimų kampaniją Ajovoje yra dyzelino kainos, siekiančios 6 JAV dolerius už galoną.
„Kaskart, kai kalbame apie sankcijų Rusijai švelninimą, man darosi šiek tiek neramu“, – sakė ji.
Trumpas, Rusija ir Pelosi pozicija
Maždaug tuo pačiu metu beveik prieš septynerius metus N. Pelosi pareiškė D. Trumpui, kad jo politika yra palanki V. Putinui.
Įtakinga Atstovų rūmų pirmininkė vadovavo pirmajai D. Trumpo apkaltos procedūrai dėl kaltinimų korupcija, susijusių su jo administracijos sprendimu 2019 m. sulaikyti Kongreso patvirtintą pagalbą Ukrainai, tuo metu susidūrusiai su Rusijos agresija prie savo sienų. Vėliau Senatas D. Trumpą išteisino.
Sugrįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas tai spaudė V. Zelenskį padaryti nuolaidų, tai reiškė nepasitenkinimą griežta V. Putino pozicija dėl karo. D. Trumpas dažnai skundžiasi manęs, kad užbaigti karą bus lengviau dėl jo gerų santykių su Rusijos vadovu.
Prieš metus D. Trumpas pakeitė savo ankstesnę poziciją, kad Ukraina turės atsisakyti dalies savo teritorijos, ir pareiškė, kad ji galėtų susigrąžinti visas Rusijai prarastas žemes. Tačiau vėliau jis paragino Kyjivą ir Maskvą „sustoti ten, kur yra“ ir užbaigti karą.
Liepą D. Trumpas gyrė V. Zelenskį ir Ukrainą už atsparumą karo metu, tačiau rugsėjį jau reiškė nepasitenkinimą smūgiais Rusijos energetikos infrastruktūrai.
Pirmadienį D. Trumpas tvirtino, kad abi šalys susitarė dėl paliaubų energetikos sektoriuje.
„Jos sutiko, nes aš taip pasakiau“, – pareiškė jis.
Paklaustas apie Rusijos atakas, D. Trumpas pareiškė, kad turės pasidomėti, nes pažeidimų padarė abi šalys.
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Ir dar: kada Trumpo padėjėjų komanda pagaliau jį apšvies, kad valstybėse būna įstatymai, ir kad JAV įstatymų reikia laikytis?