Trumpas stojo ginti Rusijos ir Kinijos: „Jos turi per daug ką prarasti“

JAV prezidentas sulaukė spaudimo dėl pranešimų, kad su Kinija ir Rusija susiję subjektai teikė Iranui žvalgybinę informaciją, skirtą atakoms prieš JAV karius rengti.
„Jei jos ir padeda, tai labai nedideliu mastu, bet aš apskritai nemanau, kad jos tai daro. Jos turi per daug ką prarasti, o mes apie tai sužinotume, ir sužinotume labai greitai!“ – reaguodamas į teiginius, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui, savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Trumpo santykiai su Xi Jinpingu ir Putinu
Liepą jis pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija parduoda ginklus Iranui, ir perspėjo, kad jei jos tai darytų, „joms būtų labai blogai“.
JAV prezidentas dažnai kalbėjo pagarbiau apie Kinijos prezidentą Xi Jinpingą ir Rusijos vadovą Vladimirą Putiną nei apie pačių Jungtinių Valstijų sąjungininkus, teigdamas, esą juos būtina gerbti kaip didžiųjų pasaulio valstybių lyderius.
JAV ir Izraelis vasario 28 d. pradėjo karą prieš Iraną, o Islamo Respublika į tai atsakė atakomis visame regione.
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