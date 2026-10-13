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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas stojo ginti Rusijos ir Kinijos: „Jos turi per daug ką prarasti“

2026-10-13 11:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 11:39
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui, ir pridūrė, jog jos turi „per daug ką prarasti“.

Donaldas Trumpas, Xi Jinpingas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui, ir pridūrė, jog jos turi „per daug ką prarasti“.

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JAV prezidentas sulaukė spaudimo dėl pranešimų, kad su Kinija ir Rusija susiję subjektai teikė Iranui žvalgybinę informaciją, skirtą atakoms prieš JAV karius rengti.

„Jei jos ir padeda, tai labai nedideliu mastu, bet aš apskritai nemanau, kad jos tai daro. Jos turi per daug ką prarasti, o mes apie tai sužinotume, ir sužinotume labai greitai!“ – reaguodamas į teiginius, kad Kinija ir Rusija padeda Iranui, savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpo santykiai su Xi Jinpingu ir Putinu

Liepą jis pareiškė nemanantis, kad Kinija ir Rusija parduoda ginklus Iranui, ir perspėjo, kad jei jos tai darytų, „joms būtų labai blogai“.

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JAV prezidentas dažnai kalbėjo pagarbiau apie Kinijos prezidentą Xi Jinpingą ir Rusijos vadovą Vladimirą Putiną nei apie pačių Jungtinių Valstijų sąjungininkus, teigdamas, esą juos būtina gerbti kaip didžiųjų pasaulio valstybių lyderius.

JAV ir Izraelis vasario 28 d. pradėjo karą prieš Iraną, o Islamo Respublika į tai atsakė atakomis visame regione.

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