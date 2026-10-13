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TV3 naujienos > Užsienis

Putino kariuomenei – blogos žinios: štai kas vyksta fronte

2026-10-13 10:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 10:45
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Ukraina stabilizavo fronto liniją ir, nukovusi daugybę Rusijos karių, pakirto Maskvos galimybes veržtis į priekį, interviu BBC pareiškė buvęs Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

Rusijos karys (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

Ukraina stabilizavo fronto liniją ir, nukovusi daugybę Rusijos karių, pakirto Maskvos galimybes veržtis į priekį, interviu BBC pareiškė buvęs Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

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O. Syrskio teigimu, bendri Rusijos nuostoliai šiame kare yra šešis kartus didesni nei Ukrainos.

„Jei skaičiuotume tik žuvusiuosius, Rusijos nuostoliai būtų iki 11 kartų didesni“, – pridūrė jis.

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Nei Rusija, nei Ukraina oficialiai neskelbia savo žuvusių karių skaičiaus. Ukrainos kariuomenė teigia, kad rugsėjį Rusijos pajėgoms padarė didžiausių nuostolių šiais metais, tačiau šių duomenų nepriklausomai patikrinti neįmanoma.

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Jungtinės Karalystės žvalgybos vadovų vertinimu, nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo apie 500 tūkst. Rusijos karių. Tuo metu JAV įsikūrusio Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) vertinimu, iki 2026 m. birželio žuvo iki 150 tūkst. Ukrainos karių.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Smūgiuojama į silpnąsias Rusijos pozicijų vietas

Pasak O. Syrskio, būtent toks žuvusiųjų skaičiaus skirtumas, technologinė pažanga ir strategija, pagal kurią smūgiuojama į silpnąsias Rusijos pozicijų vietas, o kitose fronto atkarpose stabdomas jos pajėgų veržimasis, lėmė dabartinę aklavietę fronte.

Generolo teigimu, per pirmuosius šešis 2026 m. mėnesius Rusijai iš viso pavyko užimti 61 kv. km teritorijos.

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„Tai rodo, kad fronto linija stabilizavosi“, – sakė jis.

Šią tendenciją patvirtino ir Karo studijų institutas (ISW). Vienoje naujausių jo ataskaitų nurodoma, kad 2026 m. rugsėjį Rusija prarado daugiau teritorijos, nei užėmė.

Šiuos teiginius generolas O. Syrskis išsakė išskirtiniame interviu BBC – pirmajame po to, kai vasarą buvo netikėtai atleistas iš pareigų.

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Jis taip pat pakomentavo savo atleidimą ir nesutiko su kritikais, kurie teigė, kad jis yra pernelyg senamadiškas vadovauti naujoms, technologiškai pažangioms Ukrainos pajėgoms.

O. Syrskis taip pat atmetė anksčiau jam pavaldžių karių kaltinimus. Šie BBC pasakojo, kad jiems buvo įsakyta likti savo pozicijose net ir tuomet, kai Rusijos pajėgos juos buvo beveik apsupusios, todėl patirta didelių nuostolių.

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O. Syrskis Ukrainos kariuomenės vyriausiuoju vadu buvo paskirtas 2024 m. Anksčiau jis buvo giriamas už vadovavimą Kyjivo gynybai 2022 m., Rusijai pradėjus plataus masto invaziją, ir už vadovavimą sėkmingam kontrpuolimui į rytus nuo Charkivo tų pačių metų rudenį.

Tačiau šią vasarą prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido O. Syrskį iš pareigų, kilus rimtam jo nesutarimui su tuometiniu gynybos ministru Mychaila Fedorovu.

Karolis Broga (ELTA)

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A
2026-10-13 11:21
Nu, vata, pasakyk mums, ką rašo chuilostano spauda ir kalba spalvota skabejebos dėžutė? Bydla vatine, paskaičiuok: praeitą mėnesį - parašos nuostoliai - 52000. Iš jų - 28000 suvisam, į trąšas. Ukrainos - 5000 bendri nuostoliai. Koks santykis gaunasi? Ir Ukraina vykdo puolimo operacijas, atsiiminėja teritorijas. Chuilostanas pagal plotą ( nors tai iš esmės nieko nereiškia šiuolaikiniame kare)- irgi minuse. Atsidaryk Mediazona, ten pakankamai iškalbingi skaičiai.
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nu
nu
2026-10-13 11:08
tai super naujienos!
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