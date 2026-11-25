Televizijos žurnalistė dirbo Azerbaidžano televizijos kanale ARB TV, kur vedė laidą „Sən olsaydın“. Ji taip pat buvo aktyvi socialiniuose tinkluose – jos „Instagram“ paskyrą sekė daugiau nei 40 tūkst. žmonių, skelbė dailystar.co.uk.
Plinta šiurpą keliantys kadrai
Mirtina avarija įvyko Azerbaidžano sostinėje Baku lapkričio 23-iosios rytą. Pranešama, kad po gimtadienio šventės A. Suleyman buvo užsakiusi vairuotoją, kuris turėjo ją parvežti namo. Tačiau jos artimas draugas Anaras Karimovas pasisiūlė pats ją parvežti namo ir paprašė užsakytą vairuotoją išvykti.
Skelbiama, kad pora sėdo į automobilį ir netrukus rėžėsi į priekyje važiavusį sunkvežimį.
Nuotraukose matyti, kad baltas automobilis trenkėsi į sunkvežimio galinę dalį. Smūgis buvo toks stiprus, kad transporto priemonei buvo nuplėštas stogas. Tiek Suleyman, tiek Karimovas įvykio vietoje buvo paskelbti mirusiais.
Azerbaidžano Nepaprastųjų situacijų ministerijos gelbėtojai, pasitelkę specialią įrangą, išlaisvino žuvusiųjų kūnus iš sumaitoto automobilio.
Pirminiais pranešimais, manoma, kad Karimovas galėjo užmigti prie vairo, tačiau oficiali avarijos priežastis kol kas nenustatyta. Tuo metu Karimovo svainis Togulas Ismayilas paneigė pasirodžiusius teiginius, kad vyras prieš avariją galėjo būti vartojęs alkoholio.
Pasak jo, teismo medicinos ekspertizės nepatvirtino, kad Karimovas buvo neblaivus.
Gerbėjai negali patikėti skaudžia netektimi
Žinia apie televizijos laidų vedėjos mirtį sukrėtė jos gerbėjus. Po tragiško įvykio žmonės plūdo į paskutinį jos įrašą socialiniuose tinkluose, kuriame dar buvo galima rasti gimtadienio sveikinimų.
„Labai keista po tuo pačiu vaizdo įrašu ir sveikinti su gimtadieniu, ir reikšti užuojautą dėl jos mirties“, – rašė vienas.
Dar vienas gerbėjas rašė: „Viename komentare skaitai sveikinimus, o kitame – žodžius: „Tegul Dievas ilsina jos sielą.“