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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpo paliaubos Rusijos nesustabdė: 5 Kyjivo rajonuose – avarinė padėtis

2026-10-14 08:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 08:01
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Dėl Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą penkiuose Kyjivo rajonuose įvesti avariniai elektros tiekimo nutraukimai. Planuotų elektros tiekimo ribojimų grafikai šiuose rajonuose laikinai negalioja.

Dėl Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą penkiuose Kyjivo rajonuose įvesti avariniai elektros tiekimo nutraukimai. Planuotų elektros tiekimo ribojimų grafikai šiuose rajonuose laikinai negalioja.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi energetikos bendrove DTEK.

Avariniai elektros tiekimo nutraukimai taikomi Darnycios, Dnipro, Pečersko ir Solomiankos rajonuose, taip pat dalyje Holosijivo rajono.

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Planuotų elektros tiekimo ribojimų grafikai šiuose rajonuose laikinai netaikomi, todėl elektra gali dingti be išankstinio perspėjimo. Energetikai stengiasi kuo greičiau atkurti elektros tiekimą visuose namuose.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusija surengė balistinių raketų ataką

Spalio 14-osios rytą Rusija surengė masinę balistinių raketų ataką prieš Kyjivo ir jo srities energetikos infrastruktūros objektus.

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Smūgiai energetikos infrastruktūrai tęsiasi nepaisant vadinamųjų energetinių paliaubų, apie kurias spalio 11 dieną paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Kyjivas apie šią iniciatyvą sužinojo jau po jos paskelbimo, nes JAV iš anksto jos nederino su Ukraina.

Nepaisant to, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas pasirengęs laikytis paliaubų režimo. Tačiau Kremlius atsakė, kad jokių susitarimų nėra, o diskusijos tebevyksta.

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Jau kitą dieną, V. Zelenskio teigimu, Rusija ignoravo D. Trumpo iniciatyvą ir atakavo šešis Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus. Tuo metu Ukrainos pusė susilaikė nuo smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Vis dėlto spalio 13 dieną D. Trumpas atsisakė pripažinti, kad Rusija pažeidė paliaubas, o tos pačios dienos vakarą balistinė raketa smogė Kyjivo ketvirtajai termofikacinei elektrinei (TEC-4).

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Gavnoėda
Gavnoėda
2026-10-14 08:23
Su tuo ir sveikiname
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