Iš Trumpo – naujausia žinia dėl JAV bazės Lenkijoje

Atsakydamas į klausimą apie JAV karinę bazę Lenkijoje, D. Trumpas teigė: „Pamatysime, jie už tai sumokės.“
Tai buvo dar vienas JAV prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos JAV kariuomenės bazės Lenkijoje. Nors jis ne kartą leido suprasti pritariantis jos steigimui, aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu iki šiol nepateikė.
Uždegta „žalia šviesa iš Baltųjų rūmų“
Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. Prezidento Tarptautinės politikos biuro vadovas Marcinas Przydaczas, spalio 2 dieną aptaręs šį klausimą su JAV administracijos atstovais, tuomet Lenkijos naujienų agentūrai PAP sakė, kad jau uždegta „žalia šviesa iš Baltųjų rūmų“.
„Tačiau Pentagonas, Nacionalinės gynybos ministerija ir Lenkijos kariuomenė dar turi pasirūpinti įgyvendinimu, – sakė jis. – Tik tada būsime 100 procentų tikri, kad bazė pradėjo veikti. Šiuo etapu yra politinis sprendimas, kurį reikia įgyvendinti.“
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