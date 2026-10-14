Ukrainos kariuomenei – nemaloni staigmena: be perspėjimo apribotas „Starlink“ veikimas

Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.
Sutrikdytos misijos
„Šią naktį „SpaceX“ įvedė greičio apribojimą judantiems „Starlink“ terminalams“, – sakė patarėjas Serhijus Beskrestnovas.
„Mūsų gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija“, – sakė jis.
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