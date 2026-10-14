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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos kariuomenei – nemaloni staigmena: be perspėjimo apribotas „Starlink“ veikimas

2026-10-14 10:00 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 10:00
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Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.

Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.

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Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Sutrikdytos misijos 

„Šią naktį „SpaceX“ įvedė greičio apribojimą judantiems „Starlink“ terminalams“, – sakė patarėjas Serhijus Beskrestnovas.

„Mūsų gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija“, – sakė jis.

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Z1000
Z1000
2026-10-14 10:04
Nu va ir čia jau straipsnis vakar būvo rašyta biški atsiliekame su naujienomis dabar raketas matis kaip savo ausis be veidrodžio
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