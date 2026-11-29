Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt), sekmadienį Lietuvoje bus be kritulių. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–4 laipsniai šalčio.
Pirmadienis taip pat žadamas be kritulių. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienį kritulių tikimybė nedidelė. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 27 d. didžiojoje šalies dalyje toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 43 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 41 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 32, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 29 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 23 per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas. Lapkričio 29–30 d. vandens telkiniuose, vietomis, pasirodys pirminės ledo formos – ledėsiai, ižas, priekrantės ledas. Plonu ledo sluoksniu apsitrauks nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio), kūdros.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 3, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
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