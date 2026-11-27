Nemažai sniego iškrito Pakarpatės, Mažosios Lenkijos, Silezijos, Opolės dalyse.
Lenkiją užklupo žiema
Anksčiau šią savaitę Lenkijos meteorologai buvo perspėję, kad dalis Lenkijo susidurs su orų permainomis. Ketvirtadienio vakarą prognozės išsipildė – ėmė gausiai snigti.
Lenkijos vairuotojai vieni kitus ėmė perspėti, kad eismo sąlygos – itin sudėtingos. Stipriai snigo, o dalis vairuotojų ant automobilių ryte rado kelių centimetrų sniego sluoksnį. Dalis eismo stipriai sulėtėjo, sutriko ir dalis viešojo transporto.
Stringa ir pietinėje Lenkijoje esančių greitkelių eismas.
Jau fiksuota ir eismo įvykių. Dėl sniego buvo atvejų, kai automobiliai neįkilo į įkalnes ar nuslydo nuo važiojamosios kelio dalies.
Grędzinos kaime nuo kelio nuslydo ir į medį trenkėsi 13 žmonių vežęs darbininkų autobusas. Vienas žmogus buvo sužeistas, o kelias užblokuotas.
Kitoje vietoje sunkvežimis susidūrė su sniego valytuvu–barstytuvu.
Prognozuojama, kad su sniegu Lenkija susidurs ir artimiausiomis dienomis. Snigti turėtų gausiai, ypač šalies pietuose. Šiaurėje ir šalies viduryje bus žymiai ramiau.
Prognozuojama, kad Lenkijoje temperatūra naktį gali nukristi net iki maždaug -12 laipsnių. Šalta bus ir dieną – sekmadienį kai kuriose Lenkijos pietų vietovėse temperatūra nukris net iki -8 laipsnių.
Atšilimas iš vakarų prognozuojamas tik kitą ketvirtadienį.
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