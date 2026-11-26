Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad klausimai dėl lenkiškų mokyklų Lietuvoje sprendžiami „darbine tvarka“ ir ragino Varšuvą dėl jų diskutuoti tiesiogiai, o ne per spaudą.
Taip jis kalbėjo Lenkijos užsienio reikalų ministrui Radoslawui Sikorskiui (Radoslavui Sikorskiui) ketvirtadienį pažėrus kritikos Lietuvai dėl elgesio su lenkų mažuma.
„Tiesą sakant, sprendimų buvo padaryti ir prieš rugsėjo 1-ąją, pats lankiausi ne taip seniai Lenkijoje, su prezidentu ir su premjeru susitikau. Rugsėjo 1-ąją lenkiškoje mokykloje buvau? Buvau. Pilietiškumo pamoką vedžiau? Vedžiau“, – žurnalistams teigė Vyriausybės vadovas.
Tarp padarytų darbų dėl tautinių mažumų mokyklų M. Sinkevičius minėjo Vyriausybės sprendimą leisti Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių, taip pat sprendimą iš savivaldybės perimti Paluknyje veikiančią Longino Komolovskio gimnaziją ir čia steigti valstybinę mokyklą.
„Yra klausimų, tikrai jų yra, bet kad jie dabar būtų kažkaip paaštrėję, aš taip nejaučiu. Berods dar vakar buvo susitikus švietimo ministrė su savo kolega iš Lenkijos. Tikiuosi, darbine normalia tvarka klausimus sprendžia. (...) Jeigu tų priekaištų yra, manau, kad jie visi svarstytini ir girdėtini, bet būtų gerai juos spręsti darbine tvarka, ne per spaudą“, – dėstė jis.
Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad švietimo klausimais dirba dviejų šalių ekspertinė darbo grupė, o klausimų dėl lietuvių švietimo būklės Lenkijoje kyla ir Vilniui, pavyzdžiui, dėl vadovėlių.
M. Sinkevičius teigė nesiimantis interpretuoti, ką norėjo pasakyti R. Sikorskis ir ar tai gali būti susiję su Lietuvos planu papildomai apmokestinti Lenkijos energetikos koncerno antrinę įmonę „Orlen Lietuva“.
„Aš, kaip pasakyti, pragmatiškai realiukas. Suprantu tiesiogiai pasakytus žodžius ir stengiuosi neieškoti prasmių tarp eilučių, nes kartais tų prasmių prisigalvoji, o jų ten visai nėra“, – kalbėjo premjeras.
BNS skelbė, kad sakydamas kalbą Lenkijos Senate apie diasporos politiką, R. Sikorskis teigė, kad mokyklos, kurių dėstomoji kalba yra lenkų, Lietuvos valdžios požiūriu nėra vienodai traktuojamos kaip ir mokyklos, kurių mokomoji kalba yra lietuvių.
R. Sikorskis taip pat atkreipė dėmesį į „veiksmus, kuriais siekiama apriboti jų statusą ir skaičių“.
Be to, jis pasisakė už tai, kad Lietuvos lenkai galėtų rašyti savo vardus ir pavardes originalia lenkiška forma ir kad miestuose, kuriuose gyvena gausios lenkų bendruomenės, būtų leidžiamos dvikalbės vietovardžių lentelės.
Šią situaciją jis palygino su konstitucine apsauga, Lenkijoje teikiama lietuvių mažumai.
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