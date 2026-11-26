„Deja, lenkų padėtis Lietuvoje tebėra rimto nerimo šaltinis. Praėjo daugiau nei trys dešimtmečiai nuo Draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties, kuri garantavo pagarbą tautinių mažumų teisėms, pasirašymo. Nepaisant to, pagrindiniai Lietuvos lenkų reikalavimai lieka nepatenkinti“, – pareiškė Lenkijos diplomatijos vadovas.
Sakydamas kalbą Lenkijos Senate apie diasporos politiką, jis teigė, kad mokyklos, kurių dėstomoji kalba yra lenkų, Lietuvos valdžios požiūriu nėra vienodai traktuojamos kaip ir mokyklos, kurių mokomoji kalba yra lietuvių.
Sikorskis priekaištus išsakė ir Latvijai
R. Sikorskis taip pat atkreipė dėmesį į „veiksmus, kuriais siekiama apriboti jų statusą ir skaičių“.
Be to, jis pasisakė už tai, kad Lietuvos lenkai galėtų rašyti savo vardus ir pavardes originalia lenkiška forma ir kad miestuose, kuriuose gyvena gausios lenkų bendruomenės, būtų leidžiamos dvikalbės vietovardžių lentelės.
Šią situaciją jis palygino su konstitucine apsauga, Lenkijoje teikiama lietuvių mažumai.
Panašių priekaištų R. Sikorskis išsakė ir Latvijai.
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