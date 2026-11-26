Ketvirtadienį ir penktadienį penkiose pietinėse Lenkijos vaivadijose paskelbtas perspėjimas, kad gali iškristi gausus sniego kiekis.
Lenkija ruošiasi žiemos siausmui
Įspėjimai galios nuo ketvirtadienio 15 val. iki penktadienio 18 val.
Įspėjimai taikomi daliai Žemutinės Silezijos, Opolės, Silezijos, Pakarpatės vaivadijoms ir didžiajai daliai Mažosios Lenkijos.
„Prognozuojamas sniegas, dėl kurio sniego danga kai kur padidės 10–15 cm, o vietomis – iki 20 cm“, – perspėja Meteorologijos ir vandentvarkos institutas.
Pateiktas I laipsnio meteorologinis įspėjimas. Jis reiškia, kad susidarys sąlygos, palankios pavojingiems meteorologiniams reiškiniams, galintiems sukelti materialinę žalą bei kelti grėsmę sveikatai ir gyvybei.
Artimiausiomis dienomis daugelyje Lenkijos regionų taip pat smarkiai atšals ir temperatūra nukris žemiau nulio.
Savaitgalį šalies pietuose jau bus labai šalta. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį ten temperatūra gali nukristi net iki -10 °C.
Šalti orai visoje Lenkijoje išsilaikys dar keletą dienų.
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