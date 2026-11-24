Pasak specialistės, vienas ciklonas pasitraukė, o kitas atkeliauja iš pietų, todėl antradienį Lietuvoje sustiprės šiaurės vakarų vėjas.
„Vienas ciklonas nusilpo ir pasitraukė toliau nuo mūsų. Iš pietų plečiasi ir stiprėja dar vienas ciklonas, vardu Wilka.
Tiesa jis keliaus ryčiau nuo mūsų, antradienį Baltija ir Lietuva bus jo vakariniame pakraštyje. Šiek tiek stiprės šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, kritulių jau daugiau nei šiandien gausime, ypač rytinė Lietuvos pusė“, – rašė ji.
Anot sinoptikės, lietus ir šlapdriba maišysis su sniegu, keliai bus slidūs, tačiau trečiadienį ciklonui pasitraukus atšals, o nuo ketvirtadienio orai taps ramesni ir sausesni dėl atkeliaujančio anticiklono.
„Vėl lietus su šlapdriba maišysis, tik rytiniuose rajonuose nedidelis sniegas vyraus. Krituliuose matomumas blogės, daug kur bus slidu, ypač rytiniuose ir pietiniuose rajonuose.
Trečiadienį ciklonas pasitrauks, vėjas aprims, vėl daugiau šals, tad jau nedidelis sniegas vyraus, daugiausia naktį.
Nuo ketvirtadienio iš šiaurės, per Skandinaviją, Baltiją plėsis ramesnis, sausesnis anticiklonas, vardu Manuel“, – įvardijo ji.
E. Latvėnaitės teigimu, savaitės pabaigoje ir pirmadienį laikysis šalti, sausi orai, tačiau nuo kito antradienio turėtų atšilti, sustiprėti pietų vėjas, o kritulius daugiausia sudarys lietus ir lijundra.
„Kaip ir priklauso šiauriečiui – dar šaltesnis. Tad savaitės pabaiga ir pirmadienis bus be kritulių (nebent kur sušalęs rūkas smulkiomis snaigėmis blizgės), naktimis bus dar šalčiau, dienomis irgi silpnai neigiamos oro temperatūros vyraus.
Nuo pirmadienio jau turėtų stiprėti pietinių krypčių vėjas. Pagal dabartinius duomenis didesnės permainos – vis labiau šiltesnės, daugiausia su lietumi ir net lijundromis prasidės nuo kito antradienio“, – dalijosi sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, lapkričio 24 d., protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis tik šiaurės rytuose, rytuose ir pietryčiuose daugiausia pasnigs, čia kritulių bus daugiausia). Kai kur rūkai drieksis arba krituliuose bus miglota. Naktį ir rytą plikledis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2, 2°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje dar šlapdriba su sniegu maišysis, rytą jau nedidelis sniegas kris, daugiausia pietiniuose rajonuose, vėliau dieną be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 0, –4°C, šilčiausia pietvakariniame pakraštuke ir pajūryje, dieną dieną 3, –2°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, daugiausia dieną šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3, –2°C.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Naktį kai kur rūkas, daug kur plikledis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, dieną 1, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–7°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose –8–10°C, dieną 0, –3°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –6–11°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –5°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.