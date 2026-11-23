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Kaip pats sakė, V. Radzevičius nusprendė pajuokauti ir ant Šmikio ir Tundros būdos užrašyti, kiek gyvūnai yra papjovę vištų ir gaidžių. Vyras tikino suprantantis gyvūnų prigimtį, tad ant jų labai nepyksta.
„Dvi vištas ir vieną gaidį. Suprantu, kad jie nekalti, tiesiog instinktai veikia, bet, kaip ir daug kas, mėgsta trofėjus kažkaip pasižymėti“, – sakė laidos vedėjas ir ėmė piešti vištų kojeles.
Vietoje gulto rinkitės šiaudų krūvą
Netrukus į „Vytaro fermos“ rezidenciją atvyko Alytaus sportinių šunų klubo „Cerberis“ vadovas Kęstas Rutkauskas. Vyras davė pastabą V. Radzevičiui, kurią turėtų įsiminti ir kiti gyvūnų mylėtojai.
Laidos vedėjas pasakojo, kad planuoja šunų būdoje patiesti guolį, kuris, anot jo, turėtų jiems praversti šaltuoju sezonu. Tačiau K. Rutkauskas tikino, kad tai gali tik pakenkti.
„Bet koks medvilninis ar medžiaginis guolis... Žinome, kad jeigu oras lauke vėsus ir jeigu šunelis šiltas ant jo atsiguls – susidarys kondensatas ir jis visada bus drėgnas. Iš to gerumo, ką mes norime padaryti, turime priešingą rezultatą. (...) Būtų naudingiau įdėti šiaudų.
Šiaudai padaro labai gerą dalyką, nes jie ir šilumą sulaiko, ir neleidžia drėgmei kauptis. Jie ventiliuojasi, (...) idealus dalykas, ką galima šuneliui padėti į būdą žiemos metu arba šiaip drėgnajam sezonui prasidėjus“, – pasakojo specialistas.
Laidą „Vytaro ferma“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 20 val. per TV3 televiziją.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
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