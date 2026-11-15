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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiema grįžta su iššūkiais: kelininkai atskleidė, kas labiausiai kelia nerimą

2026-11-15 16:00 / šaltinis: Žinių radijas
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2026-11-15 16:00
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Pasirodžius minusinei temperatūrai ir iškritus pirmam sniegui keliuose vis labiau ruošiamasi žiemos sezonui. Kaip kelininkai pasiruošę šaltajam metų laikui ir kokios pamokos atsineštos iš itin sunkios praėjusios žiemos?

Žiema BNS Foto
GALERIJA (21)

Pasirodžius minusinei temperatūrai ir iškritus pirmam sniegui keliuose vis labiau ruošiamasi žiemos sezonui. Kaip kelininkai pasiruošę šaltajam metų laikui ir kokios pamokos atsineštos iš itin sunkios praėjusios žiemos?

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiema Lietuvoje, orai

Apie pasirengimą žiemai laidoje pasakojo  AB „Kelių priežiūra“ atstovė Gintarė Žilinskienė.

Kaip atrodo pasiruošimas žiemai? Kam skiriamas didžiausias dėmesys?

G. Žilinskienė: Naujam žiemos sezonui ruošiamės dar nesibaigus praėjusiam. Galima teigti, kad kelininkams žiemos sezonas trunka bene visus metus.

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Įvertinus vienos intensyviausių pastarojo dešimtmečio žiemos patirtį, pirmas dalykas – šiemet padidintos slidumą mažinančių medžiagų atsargos, jų sandėliavimo pajėgumai. Modernizuojama technika, plečiama kelių būklės stebėsena ir siekiama pereiti nuo reaktyvios kelių priežiūros prie prevencinės, vis daugiau dėmesio skiriant prognozavimui ir prevenciniams darbams dar prieš susiformuojant pavojingoms sąlygoms.

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Kaip kelininkų akimis atrodė praėjęs žiemos sezonas?

G. Žilinskiene: Tikrai galima teigti, kad praėjęs žiemos sezonas buvo vienas iš intensyviausių per labai daug metų. Tai labai gerai iliustruoja tokie skaičiai, kaip sunaudotų  slidumą mažinančių medžiagų kiekis.

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Praėjusį sezoną sunaudota daugiau, kaip 154 tūkst. tonų druskos. Palyginus su kai kuriais kitais lengvesniais, jei taip galima sakyti, sezonais – skirtumas yra daugiau, negu dvigubas. Manau tai puikiai iliustruoja, kokius intensyvius ir užsitęsusius reiškinius turėjome praeiti praėjusį sezoną.

Ar jaučiate visuomenės spaudimą? Ar kelininkai pastebi reakcijas?

G. Žilinskienė: Žinoma, sekame visuomenės reakcijas. Svarbiausia, turbūt, yra tai, kad siekiame atliepti visų eismo dalyvių poreikius. Žinoma, kartais tai padaryti vienu metu visiems Lietuvoje yra labai sudėtinga, tačiau stengiamės atliepi tuos lūkesčius.

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Kaip pasijus didesnės atsargos bei sustiprinti techniniai pajėgumai?

G. Žilinskienė: Šiai dienai jau esame sukaupę daugiau, kaip 81 tūkst. tonų druskos. Kad galėtume užtikrinti tokį rezervą, įrengėme dvidešimt vieną papildomą medžiagų saugojimo vietą visoje Lietuvoje. Tai leido pasiekti bendrą druskos sandėliavimo iki 100 tūkst. tonų, o tai yra apie 40 proc. daugiau, negu buvo praėjusį sezoną.

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Šį sezoną taikysime ir „pilno sandėlio“, kaip vadiname, principą. Tai reiškia medžiagas sukaupiame iš anksto ir sezono metu nuolat papildome, atsižvelgiant į tai, kiek jų sunaudojome, kokios meteorologinės sąlygos vyravo ir panašiai.

Lygiai taip pat, yra sukaupta jau daugiau, kaip 500 tonų specialios sudėties druskos su kalciu, kuri yra naudojama jau užsitęsus žemesnei, nei minus dešimties laipsnių temperatūrai.

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Kalbant apie techniką – šiuo metu turime daugiau, nei tris šimtus barstytuvų. Yra pasitelkiami šimtai vienetų įvairių kitų mechanizmų. Svarbu yra užtikrinti ne tik nuolatinį technikos veikimą, bet ir atitinkamą rezervą, jei nutiktų netikėti gedimai ar sudėtingos sąlygos užsitęstų ilgesnį laiką.

Dar viena svarbi pasirengimo kryptis yra kelių ir meteorologinių sąlygų stebėsenos stiprinimas, ką čia reikėtų žinoti?

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G. Žilinskienė: Kadangi vis labiau pereiname nuo reaktyvios kelių priežiūros prie prevencijos, tai meteorologinių sąlygų ir kelio dangos būklės stebėsenos duomenys yra neatsiejama to dalis.

Šiemet įrengėme dar aštuoniasdešimt tris kelių oro sąlygų informacinės sistemos stoteles būtent skirtas žiemos priežiūros darbams.

Žmonės realiu laiku kelių priežiūros darbus galės stebėti žemėlapyje, ar ne?

G. Žilinskienė: Tikrai taip, gali stebėti ir labai kviečiame stebėti visus eismo dalyvius. Tą galima padaryti nuėjus į darbai.keliuprieziura.lt. Dar vienas aktualus akcentas vairuotojams ir gyventojams – apie bet kokias sudėtingas eismo sąlygas, apie plikledį galima pranešti.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

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