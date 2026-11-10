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Jau ruošiamasi ekstremaliems žiemos orams: pasakė, kam skirs daugiausiai dėmesio

2026-11-10 11:09 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 11:09
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Vilnius šią žiemą pėsčiųjų, dviračių takams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti naudos mažiau druskos, ją iš dalies pakeis skaldos mišiniais, daugiau dėmesio skirs valymui.

Eismas, žiema (nuotr. bendrovės)

Vilnius šią žiemą pėsčiųjų, dviračių takams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti naudos mažiau druskos, ją iš dalies pakeis skaldos mišiniais, daugiau dėmesio skirs valymui.

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„Pagrindinis akcentas ir naujiena yra ta, kad mieste, kalbant apie pėsčiųjų takus, apie dviračių takus, apie viešųjų erdvių praėjimus, apie miesto parkų praėjimus, bus naudojama mažiau druskos“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė Vilniaus vicemeras Andrius Grigonis.

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Pasak jo, taip siekiama apsaugoti sostinės medžius ir kitus želdinius nuo neigiamo druskos poveikio.

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„Mažesnį druskos kiekį planuojame kompensuoti būtent daug intensyvesniu valymu ir alternatyvių mišinių, tokių kaip skaldelė, barstymu ant pėsčiųjų takų“, – pabrėžė vicemeras.

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Vilniaus savivaldybės vyriausioji ekologė Vaiva Marozienė sakė, kad mažiau druskos praėjusią žiemą buvo naudota dalyje miesto teritorijų ir tai pasiteisino.

„Tas druskų mažinimas nereiškia, kad kokybė nukentės. Mūsų tikslas, kad būtų saugu visiems – ir pėstiesiems, tame tarpe ir želdiniams, ir ne tik želdiniams, bet ir mūsų miesto kietai infrastruktūrai“, – kalbėjo V. Marozienė.

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Anot jos, pernai naujas priežiūros modelis taikytas septyniose viešosiose erdvėse, o šiemet prie jų prijungiamos dar penkios. Kai kuriose teritorijose bus valomi keturių metrų pločio pagrindiniai takai, o barstymui naudojamas skaldos mišinys su 10–15 proc. druskos.

„Ir, aišku, prioritetas yra valymas, valymas, valymas, ir jau visi barstymai ateina tiktai ekstra“, – pabrėžė V. Marozienė.

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