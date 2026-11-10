Vilnius žiemą mažins druskos naudojimą ir plės sniego valymo stebėseną

„Norime pereiti prie labiau subalansuoto modelio, kuriame pėsčiųjų saugumas užtikrinamas derinant skirtingas priemones, o druskų naudojimas mažinamas tiek, kiek leidžia oro sąlygos. Kai įmanoma, pirmenybę teiksime mechaniniam valymui, dažniau valysime takus, naudosime alternatyvius barstymo mišinius ir mažinsime druskų kiekį“, – Vilniaus savivaldybės pranešime cituojamas Vilniaus vicemeras Andrius Grigonis.
Savivaldybės teigimu, esant sausam ir puriam sniegui, takai pirmiausia bus valomi mechaniškai, nenaudojant slidumą mažinančių medžiagų.
Skirtingose miesto vietose bus taikomi nevienodi priežiūros principai: dalyje skverų bus valomi tik pagrindiniai 4 metrų pločio praėjimai, o Japoniškame ir Bernardinų soduose, Reformatų skvere, Liuteronų parke bei Lukiškių aikštėje – 2 metrų pločio takai.
Platesniuose nei 3 metrų šaligatviuose bus valomas visas plotis, tačiau barstoma tik viena pusė. Kai kuriose viešosiose erdvėse druskos apskritai nebus naudojama.
„Galvodami apie žiemos priežiūrą, turime galvoti ne tik apie tai, kaip nuvalyti gatves ir šaligatvius, bet ir apie tai, kas vyksta aplink juos. Druska patenka ant greta augančių medžių, kaupiasi dirvožemyje, todėl ieškome būdų, kaip šį poveikį sumažinti. Norime, kad žiemos priežiūra būtų atsakinga ne tik žmonėms, bet ir visai miesto aplinkai“, – pranešime cituojama Vilniaus savivaldybės vyriausioji ekologė Vaiva Marozienė.
Plikledžio riziką padės įvertinti mieste įrengti 33 kelio dangos temperatūros ir drėgmės davikliai bei kritulių stebėjimo stotys. Gavus duomenų apie didėjančią slidumo riziką, gatvės prireikus bus iš anksto purškiamos antiledodaros tirpalu.
Priduriama, jog sniego valymo darbų kokybę šį sezoną tikrins 12 dronų, kurie pagal numatytus maršrutus stebės 12 teritorijų ir apie 400 kontrolinių taškų.
Praėjusį sezoną keturiais dronais buvo tikrinamos keturios teritorijos ir 222 kontroliniai taškai. 2027 metais savivaldybė planuoja dronų skaičių padidinti iki 24.
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