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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LEA: lapkritį šilumos energijos kaina Lietuvoje padidėjo beveik 14 proc.

2026-11-10 15:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 15:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio mėnesį vidutinė šilumos energijos kaina Lietuvoje, palyginti su spaliu, padidėjo 13,55 proc. ir siekia 8,63 cento už kilovatvalandę (ct/kWh), tačiau išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)

Lapkričio mėnesį vidutinė šilumos energijos kaina Lietuvoje, palyginti su spaliu, padidėjo 13,55 proc. ir siekia 8,63 cento už kilovatvalandę (ct/kWh), tačiau išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, šių metų sausio–lapkričio mėnesiais vidutinė šilumos energijos kaina Lietuvoje siekė 8,11 ct/kWh. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje ji buvo 8,58 ct/kWh, arba 5,5 proc. didesnė nei Lietuvoje. LEA teigimu, lapkritį šilumos kainų augimą lėmė brangęs biokuras ir iš nepriklausomų gamintojų superkama šiluma.

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Iš penkių didžiausių šalies miestų, lapkritį šilumos energijos kaina sumažėjo tik Šiauliuose (5,86 proc.). Labiausiai šilumos energija brango Vilniuje (36,39 proc.). Kaune kaina padidėjo 12,15 proc., Panevėžyje – 9,77 proc., Klaipėdoje – 2,58 proc.

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Lyginant Baltijos šalių sostines, lapkritį mažiausia šilumos energijos kaina buvo Vilniuje – 8,17 ct/kWh. Tuo metu Taline kilovatvalandės kaina siekė 8,44 cento, Rygoje – 8,96 cento.

Lapkritį penkios šilumos tiekimo įmonės sumažino tiekiamos šilumos energijos kainas, keturios jų kainų nekeitė, o 40 įmonių šilumos kainas padidino.

Iš viso Lietuvoje veikia 49 reguliuojami šilumos tiekėjai.

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