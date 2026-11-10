LEA: lapkritį šilumos energijos kaina Lietuvoje padidėjo beveik 14 proc.

Agentūros duomenimis, šių metų sausio–lapkričio mėnesiais vidutinė šilumos energijos kaina Lietuvoje siekė 8,11 ct/kWh. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje ji buvo 8,58 ct/kWh, arba 5,5 proc. didesnė nei Lietuvoje. LEA teigimu, lapkritį šilumos kainų augimą lėmė brangęs biokuras ir iš nepriklausomų gamintojų superkama šiluma.
Iš penkių didžiausių šalies miestų, lapkritį šilumos energijos kaina sumažėjo tik Šiauliuose (5,86 proc.). Labiausiai šilumos energija brango Vilniuje (36,39 proc.). Kaune kaina padidėjo 12,15 proc., Panevėžyje – 9,77 proc., Klaipėdoje – 2,58 proc.
Lyginant Baltijos šalių sostines, lapkritį mažiausia šilumos energijos kaina buvo Vilniuje – 8,17 ct/kWh. Tuo metu Taline kilovatvalandės kaina siekė 8,44 cento, Rygoje – 8,96 cento.
Lapkritį penkios šilumos tiekimo įmonės sumažino tiekiamos šilumos energijos kainas, keturios jų kainų nekeitė, o 40 įmonių šilumos kainas padidino.
Iš viso Lietuvoje veikia 49 reguliuojami šilumos tiekėjai.
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