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„Ignitis grupė“ domisi „Litgrid“ energetinių salų projektu: dalyvaus konsultacijose

2026-11-10 14:53 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 14:53
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Elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ paviešinus septynių Lietuvos energetinių salų koncepciją, numatančią iki 2033 metų pastatyti 10 naujų elektrinių, valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ teigia besidominti projektu bei žada įsitraukti į rinkos konsultaciją.

Verslas ieško, kur sutaupyti: atsakymas slypi po darbo valandų

Elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ paviešinus septynių Lietuvos energetinių salų koncepciją, numatančią iki 2033 metų pastatyti 10 naujų elektrinių, valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ teigia besidominti projektu bei žada įsitraukti į rinkos konsultaciją.

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„Nagrinėjame naujų pajėgumų vystymo perspektyvas Baltijos šalyse“, – antradienį komentare BNS teigė „Ignitis grupė“.

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„Neseniai buvo viešai paskelbta apie svarstomą galimybę vystyti dujinės elektrinės projektą Estijoje, domimės ir kitų panašių projektų galimybėmis regione. Be abejo, aktyviai dalyvausime ir „Litgrid“ konsultacijose dėl naujų elektrinių vystymo ir energetinių salų kūrimo Lietuvoje“, – pranešė grupė.

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Remdamasi Estijos visuomeniniu transliuotoju BNS rašė, „Ignitis grupės“ antrinė įmonė Estijoje „Ignitis Eesti“ svarsto plėtoti 200 megavatų (MW) dujinę elektrinę, – ją šios šalies operatorė „Elering“ svarsto statyti siekiant užsitikrinti elektros gamybą, jei sutriktų jos tiekimas.

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„Litgrid“ antradienį paskelbė viešąją rinkos konsultaciją dėl elektros energetikos sistemos izoliuoto veikimo paslaugų koncepcijos – ji numato iki 2033 metų visoje šalyje pastatyti bendros 800 megavatų (MW) galios elektrines, kurios avarinių situacijų metu galėtų savarankiškai per pusvalandį užtikrinti laikiną elektros tiekimą skirtinguose šalies regionuose.

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„Ignitis grupė“ pabrėžia norinti prisidėti prie projektų, kurie stiprina energetikos sistemos saugumą, didina balansavimo paslaugų pasiūlą, taip pat planuoja tęsti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą.

Koncepcija numato visą Lietuvą padengiančią septynių salų elektros sistemą – skirtingi regionai galėtų veikti nepriklausomai vienas nuo kito, kai sutrinka tiekimas pagrindiniu 330 kilovoltų perdavimo tinklu, pavyzdžiui, dėl gamtos stichijos ar sabotažo.

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„Litgrid“ planuoja, kad 10 elektrinių skirtingose šalies vietose pastatys geriausią kainą konkurse pasiūlę rinkos dalyviai. Šios jėgainės izoliuoto veikimo paslaugą pradėtų teikti maždaug 2033 metais, ją operatorė pirktų 15 metų. Kiekvienos jų galia turės siekti nuo 50 iki 100 megavatų, o dėl jų tipo galės apsispręsti pats vystytojas.

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Pabrėžiama, kad prireikus elektrinės galės dalyvauti rinkoje teikdamos balansavimo paslaugas, padės sušvelninti elektros kainų pikus, mažinti vidutines didmenines kainas.

Be to, iki 2028 metų taip pat planuojama modernizuoti ir izoliuotam veikimui pritaikyti keturias jau veikiančias elektrines Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdos regione, pavyzdžiui, jose įrengiant generatorius ir aušinimo sistemas – tai leistų dar iki visiško projekto įgyvendinimo sukurti keturias energetines salas.

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