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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Į Lietuvos rinktinę sugrįžusi Jocytė: esu labai išalkusi krepšinio

2026-11-09 19:49 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-09 19:49
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Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą FIBA Europos čempionato atrankos „langui“. Pirmadienį Klaipėdoje pasirodė keturiolika Lietuvos rinktinės krepšininkių, tarp kurių – ir WNBA čempione vos prieš savaitę tapusi Justė Jocytė.

(FIBA nuotr.)

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą FIBA Europos čempionato atrankos „langui“. Pirmadienį Klaipėdoje pasirodė keturiolika Lietuvos rinktinės krepšininkių, tarp kurių – ir WNBA čempione vos prieš savaitę tapusi Justė Jocytė.

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„Emocijos jau šiek tiek aprimusios. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau grįžau namo. Nėra net laiko apie tai galvoti, nes jau šiandien prasideda rinktinė“, – kalbėjo stipriausioje moterų pasaulio krepšinio lygoje triumfavusi ir pirmąja tokia žaidėja Lietuvos krepšinio istorijoje tapusi J. Jocytė.

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Gynėja kartu su komandos draugėmis nuo pirmadienio vakaro pradėjo pasiruošimą ketvirtadienio rungtynėms su Suomijos rinktine.

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Kol kas Lietuvos rinktinė Europos čempionato atrankoje žygiuoja pergalingai – savo sąskaitoje turi dvi pergales iš tiek pat galimų ir H grupėje užima pirmąją vietą.

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Viliaus Stanišausko auklėtinės 73:69 nugalėjo Europos čempionę Belgiją ir 87:65 įrodė pranašumą prieš Švediją.

Tuo metu Suomijos krepšininkės 95:71 pralaimėjo Belgijai ir 86:77 nugalėjo Švediją.

Lietuvos ir Suomijos rinktinių rungtynės ketvirtadienį Klaipėdos „Švyturio“ arenoje prasidės 18:30 val.

Sekmadienį Lietuvos ir Suomijos rinktinės į dar vieną tarpusavio akistatą stos jau Helsinkyje. 

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„Nuotaikos atvykus į rinktinę – geros. Esu pasiilgusi komandos draugių, lietuviškumo. Manau, bus tikrai smagi savaitė. Laiko, kaip visada, daug nėra – kelios treniruotės ir laukia rungtynės. Esu labai išalkusi krepšinio. Reiks įvertinti savo fizines galimybes, todėl svarbiausia iš to didelio noro bus neperdegti. Tikslas – laimėti kuo daugiau rungtynių ir užsitikrinti kuo aukštesnį burtų krepšelį Europos čempionate“, – sakė Justė Jocytė.

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Tuo metu Lietuvos rinktinės vyr. treneris Vilius Stanišauskas sakė: „Labai džiaugiuosi, kad nė viena neatsisakė, visos pasiruošusios. Ruošiamės Europos čempionatui, žaidėjos į tai pasižiūrėjo atsakingai, nieko nereikėjo įkalbinėti. Kad ir Kamilė Nacickaitė-Van der Horst – turi vaikutį, žaidžia Graikijoje, bet atvažiavo be jokių klausimų.“

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Europos čempionatas 2027 m. birželio 16–27 dienomis vyks Lietuvoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje.

Lietuvos rinktinė grupės etapo rungtynes žais Klaipėdoje, o atkrintamosios varžybos, kovos dėl medalių bei Europos čempionato trofėjaus vyks Vilniuje.

Lietuvos moterų rinktinės sąrašas artimiausiame FIBA Europos čempionato atrankos lange:

Eglė Šventoraitė (Klaipėdos „Neptūnas-Victoria“, Lietuva)

Daugilė Ūsė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“, Lietuva)

Giedrė Labuckienė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“, Lietuva)

Laura Miškinienė (Poznanės „Enea AZS“, Lenkija)

Gabija Galvanauskaitė (Vilniaus „Kibirkštis“, Lietuva)

Livija Sakevičiūtė (Vulos „Proteas“, Graikija)

Laura Juškaitė (Stambulo „Fenerbahče“, Turkija)

Justė Jocytė (San Fransisko „Golden State Valkyries“, JAV)

Kamilė Nacickaitė-Van der Horst (Atėnų „Athinaikos“, Graikija)

Gabija Meškonytė (Vilniaus „Kibirkštis“, Lietuva)

Eglė Zabotkaitė (Zarluiso „Royals“, Vokietija)

Gabby Nikitinaitė (Petah Tikvos „Hapoel“, Izraelis)

Brigita Sinickaitė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“, Lietuva)

Dominyka Paliulytė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“, Lietuva)

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