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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Įtūžęs Juškevičius rėžė tiradą arbitrei, žaidėjas ir treneris – diskvalifikuoti

2026-11-08 13:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 13:20
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Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (10/1) pasiekė sunkią pergalę ir 102:101 (27:25, 32:23, 21:26, 22:27) palaužė „Telšius“ (11/1).

A.Juškevičius buvo piktas

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (10/1) pasiekė sunkią pergalę ir 102:101 (27:25, 32:23, 21:26, 22:27) palaužė „Telšius“ (11/1).

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Vis tik ryškiausias mače buvo momentas, kai likus 9 sek. Adas Juškevičius dėl nesušvilptos prieš jį Kevono Voyleso pražangos užsipuolė arbitrus. Konkrečiai – Militą Stalaučinskaitę.

Nepaisant to, pergalę jurbarkiečiai išsaugojo, tačiau net po finalinės sirenos veteranas nenurimo ir tęsė savo tiradą arbitrei, dirbančiai ir LKL, kurią remia „Betsson“.

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Tą darė ir ironiškai plojęs treneris Povilas Valaitis.

A.Juškevičius prie pergalės pridėjo 21 tašką (9 rez. perd., 6/10 trit.), dominavo Mindaugas Stašys, kurio sąskaitoje – 32 taškai (4/5 dvit., 5/5 trit., 9/9 baud.), 5 perdavimai ir net 45 naudingumo balai.

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Po 15 taškų rinko Justas Nausėdas ir Norbertas Giga.

Telšių klubui 20 taškų pelnė ir 10 kamuolių nusiėmė Tadas Budrys, 19 taškų rinko Julius Kazakauskas (8 atk. kam., 5 rez.perd.), 16 – Deividas Rasys.

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NKL paskelbė apie sankcijas žaidėjui ir treneriui.

Po susitikimo užfiksuotų drausmės pažeidimų Jurbarko klubui skirtos piniginės baudos, o komandos vyriausiajam treneriui ir žaidėjui – diskvalifikacijos.

Išnagrinėjusi rungtynių vyr. teisėjo pateiktą pranešimą bei rungtynių vaizdo įrašą, NKL įvertino užfiksuotus incidentus ir, vadovaudamasi 2026–2027 m. čempionato vykdymo nuostatais, pritaikė drausmines sankcijas. Bendra Jurbarko ekipai skirtų baudų suma siekia 605 eurus.

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Jurbarko komandos vyriausiajam treneriui P.Valaičiui už rungtynių metu skirtą diskvalifikacinę pražangą skirta 115 eurų bauda ir vienerių rungtynių diskvalifikacija.

Papildoma 290 eurų bauda strategui skirta už po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje viešai išsakytą nepagrįstą kritiką lygos ir teisėjų atžvilgiu. Toks elgesys pripažintas pažeidžiančiu NKL čempionato vykdymo nuostatus.

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Jurbarko ekipos žaidėjui A.Juškevičiui už įžeidžiančius veiksmus, žodžius, gestus, chuliganišką elgesį bei bandymą atlikti agresyvius veiksmus rungtynių teisėjų atžvilgiu skirta 200 eurų bauda ir dvejų rungtynių diskvalifikacija.

Drausminių priemonių sulaukė ir Jurbarko komandos vyriausiojo trenerio asistentas Mindaugas Barčaitis. Už nekorektišką elgesį teisėjų atžvilgiu pasibaigus rungtynėms jam skirtas oficialus įspėjimas.

NKL netoleruoja ir ateityje netoleruos veiksmų, kuriais žeminamas teisėjų autoritetas, pažeidžiami sportinės etikos principai ar keliama grėsmė rungtynių dalyvių saugumui. Visi čempionato dalyviai, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ar atstovaujamos komandos, privalo laikytis vienodų elgesio ir pagarbos standartų, o už nustatytus pažeidimus bus taikomos čempionato nuostatuose numatytos sankcijos.

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