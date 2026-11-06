Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

11 sezonų LKL rungtyniavęs Vaitkus karjerą tęs NKL klube

2026-11-06 17:34 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-06 17:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sezoną be klubo pradėjęs Ignas Vaitkus karjerą tęs Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

I.Vaitkus keliasi į žemesnį lygį (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Sezoną be klubo pradėjęs Ignas Vaitkus karjerą tęs Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

REKLAMA
0

33 metų 196 cm ūgio puolėjas papildė Kauno rajono „Omega-Taurą-LSU“.

Praėjusį sezoną I.Vaitkus atstovavo Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“, o iš viso Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“ praleido net 11 sezonų.

Kėdainiuose puolėjo vidurkiai siekė 20 minučių, 7,4 taško (31 procentas tritaškių), 3,1 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karjeros piką I.Vaitkus išgyveno 2020–2021 metų sezone, kai atstovaudamas Utenos „Juventus“ per 27 minutes fiksavo 12,2 taško (37 procentai tritaškių), 4,2 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 14 naudingumo balų vidurkius.

Pastaruoju metu jis daug dėmesio skyrė 3x3 krepšinio, šiemet atstovavo Lietuvai Pasaulio taurėje, pernai su rinktine tapo Europos čempionu.

„Omega-Tauras-LSU“ NKL kovas pradėjo 6 pergalėmis, 5 pralaimėjimais ir dalinasi 8–10 vietas tarp 18-os komandų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V.Kariniauskas pelnė vienus svarbiausių mačo taškų (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Tauragės krepšininkai iškovojo pergalę prieš „Nevėžį“
„Lietkabelis“ turėjo daug vargo
LKL trileris Kėdainiuose: „Lietkabelis“ išplėšė pergalę prieš „Nevėžįą“
T.Masiulis gyrė varžovus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Masiulis po sunkios Žalgirio pergalės: turime ateiti nusiteikę labiau
„Nevėžis“ metė rimtą iššūkį „Žalgiriui“
„Žalgiris“ išsikapstė Kėdainiuose – pergalė pasiekta atsilikus 36 minutes (1)

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų