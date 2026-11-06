11 sezonų LKL rungtyniavęs Vaitkus karjerą tęs NKL klube

33 metų 196 cm ūgio puolėjas papildė Kauno rajono „Omega-Taurą-LSU“.
Praėjusį sezoną I.Vaitkus atstovavo Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“, o iš viso Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“ praleido net 11 sezonų.
Kėdainiuose puolėjo vidurkiai siekė 20 minučių, 7,4 taško (31 procentas tritaškių), 3,1 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balus.
Karjeros piką I.Vaitkus išgyveno 2020–2021 metų sezone, kai atstovaudamas Utenos „Juventus“ per 27 minutes fiksavo 12,2 taško (37 procentai tritaškių), 4,2 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 14 naudingumo balų vidurkius.
Pastaruoju metu jis daug dėmesio skyrė 3x3 krepšinio, šiemet atstovavo Lietuvai Pasaulio taurėje, pernai su rinktine tapo Europos čempionu.
„Omega-Tauras-LSU“ NKL kovas pradėjo 6 pergalėmis, 5 pralaimėjimais ir dalinasi 8–10 vietas tarp 18-os komandų.
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