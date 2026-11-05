Leliukas su 41 naudingumo balu vedė Šakių „Vytį-VDU“ į pergalę

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo K.Leliukas, kuris per 26 minutes pelnė 24 taškus (9/9 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir surinko net 41 naudingumo balą.
Svečiai iniciatyvą perėmė jau rungtynių pradžioje. Nors mažeikiškiai neleido varžovams iškart susikrauti solidaus pranašumo, pirmąjį ketvirtį „Vytis-VDU“ laimėjo 26:21.
Antrajame kėlinyje šakiškiai toliau kontroliavo rungtynių eigą ir didino atotrūkį. Likus kiek daugiau nei minutei iki ilgosios pertraukos svečiai pirmavo 52:38, o įpusėjus susitikimui turėjo dviženklę persvarą (52:42).
Po pertraukos šeimininkai mėgino sugrįžti į kovą. Trečiąjį ketvirtį „M Basket“ laimėjo 20:17 ir prieš lemiamą kėlinį sumažino atsilikimą iki septynių taškų (62:69).
Vis dėlto paskutiniajame ketvirtyje „Vytis-VDU“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. Svečiai surengė rezultatyvų ketvirtį, per kurį pelnė 32 taškus, o varžovams leido įmesti vos 15. Šakiškių pranašumas išaugo iki 24 taškų, o finalinė sirena užfiksavo užtikrintą jų pergalę 101:77.
Prie pergalės svariai prisidėjo ir Paulius Velutis, pelnęs 17 taškų, Nojus Vaivada pridėjo 15 taškų, o Tadas Augustauskas surinko 13. Jokūbas Rubinas įmetė 12 taškų.
Mažeikių komandoje rezultatyviausiai žaidė Edgaras Preibys ir Tautvydas Kupstas, pelnę po 17 taškų. Laurynas Klimas ir Royce’as Jasonas Williamsas pridėjo po 10.
Šakių ekipa gerokai pranoko varžovus kovoje dėl atšokusių kamuolių (35:24) ir atliko dvigubai daugiau rezultatyvių perdavimų (20:10). Svečiai taip pat pataikė 11 tritaškių iš 28 (39,3 proc.), o mažeikiškiai realizavo vos 5 iš 19 (26,3 proc.).
„Vytis-VDU“: Kajus Leliukas 24 (7 atk. kam., 41 naud. bal.), Paulius Velutis 17, Nojus Vaivada 15, Tadas Augustauskas 13, Jokūbas Rubinas 12, Arūnas Rimkus 8, Tautvydas Rudys 6, Artūras Vilutis 4, Rokas Norutis 2.
„M Basket“: Edgaras Preibys ir Tautvydas Kupstas po 17, Laurynas Klimas ir Royce’as Jasonas Williamsas po 10, Ja’quavianas Ty’Juanas Florence’as ir Asa Larenzas Kienou Kone po 8, Domas Urbaitis 4, Gvidas Juodis 3.
Marijampolės „Sūduva“ po atkaklios pirmojo kėlinio kovos perėmė iniciatyvą ir iš Klaipėdos išsivežė užtikrintą pergalę „URBO-NKL“ pirmenybėse.Marijampoliečiai išvykoje 94:75 (23:20, 24:13, 18:20, 29:22) įveikė Klaipėdos „Neptūną-2“, o rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Aurelijus Pukelis.
Aukštaūgis per 27 minutes pelnė 24 taškus (6/8 dvit., 3/5 trit., 3/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.
Rungtynių pradžioje aktyviau žaidė klaipėdiečiai, kurie pirmojo kėlinio viduryje pirmavo 11:6. Vis dėlto „Sūduva“ netrukus išlygino rezultatą, o ketvirčio pabaigoje persvėrė jį savo naudai (23:20).
Antrajame ketvirtyje svečiai pradėjo tolti. Marijampoliečiai vis dažniau rasdavo spragų varžovų gynyboje ir didino pranašumą. Kėlinį laimėjusi 24:13, „Sūduva“ į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 47:33.
Po pertraukos „Neptūnas-2“ mėgino mažinti atsilikimą, tačiau svečiai išlaikė rungtynių kontrolę. Trečiąjį kėlinį klaipėdiečiai laimėjo 20:18, bet prieš lemiamą ketvirtį vis dar atsiliko dviženkliu skirtumu (53:65).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Sūduva“ galutinai nutolo. Likus žaisti kiek daugiau nei aštuonias minutes marijampoliečiai jau turėjo 20 taškų pranašumą (75:55). Šeimininkams priartėti nebepavyko, o svečiai užtikrintai užbaigė susitikimą 94:75.
Svariai prie pergalės prisidėjo Justinas Ramanauskas, pelnęs 15 taškų, atkovojęs 3 kamuolius ir surinkęs 25 naudingumo balus. Domantas Vilys pridėjo 14 taškų, Justinas Jogminas – 11, o Matas Jucikas – 10.
Klaipėdiečių gretose rezultatyviausias buvo Simas Šarakauskas, pelnęs 16 taškų ir surinkęs 22 naudingumo balus. Eimantas Žilius pridėjo 15 taškų, Rytis Šakaitis – 11.
„Sūduva“ pranoko varžovus kovoje dėl atšokusių kamuolių (34:25) ir atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (21:12). Marijampoliečiai taip pat geriau atakavo iš dviejų taškų zonos (62,5 proc. prieš 45,5 proc.).
„Sūduva“: Aurelijus Pukelis 24 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 26 naud. bal.), Justinas Ramanauskas 15, Domantas Vilys 14, Justinas Jogminas 11, Matas Jucikas 10, Gabrielius Čelka ir Ignas Labutis po 7, Augustas Majauskas 3, Tautvydas Kliučinykas 2, Gediminas Mokšeckas 1.
„Neptūnas-2“: Simas Šarakauskas 16, Eimantas Žilius 15, Rytis Šakaitis 11, Džiugas Remeikis ir Nojus Pabrieža po 9, Rokas Mačiulis 8, Nikita Čikunovas ir Ernestas Jonkus po 3, Edvinas Mockus 1.
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