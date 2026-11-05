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WTA prisiėmė kaltę dėl Pegulos skandalo: amerikietės žodžiai apie rusę tapo vieši

2026-11-05 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 21:00
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Moterų teniso asociacija (WTA) ketvirtadienį prisiėmė visą atsakomybę už tai, kad neinformavo žaidėjų apie treniruočių kortuose veikiančius mikrofonus. Dėl šios klaidos viešai nuskambėjo amerikietės Jessicos Pegulos privatus pokalbis su treneriu apie rusę Mirrą Andrejevą.

Mirra Andrejeva | EPA nuotr.

Moterų teniso asociacija (WTA) ketvirtadienį prisiėmė visą atsakomybę už tai, kad neinformavo žaidėjų apie treniruočių kortuose veikiančius mikrofonus. Dėl šios klaidos viešai nuskambėjo amerikietės Jessicos Pegulos privatus pokalbis su treneriu apie rusę Mirrą Andrejevą.

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Prieš sekmadienį prasidėsiantį baigiamąjį sezono turnyrą Indian Velse (JAV) vykusios treniruotės buvo tiesiogiai transliuojamos organizacijos „Youtube“ kanale. Mikrofonai užfiksavo penktosios pasaulio raketės J. Pegulos ir jos trenerio Marko Knowleso pokalbį. Jame 32-ejų amerikietė M. Andrejevą pavadino „diva“ ir pareiškė, kad jai reikėtų tapti kuklesnei. J. Pegula taip pat užsiminė apie rusės psichologines problemas ir sukritikavo jos trenerę Conchitą Martinez.

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„Ji labai talentinga, tačiau psichologiškai yra...“ – kalbėjo amerikietė.

J. Pegula dar parodė gestą, reiškiantį, kad M. Andrejeva kartais elgiasi kaip beprotė.

„Man patinka Conchita, tačiau šiek tiek praradau pagarbą jai“, – pridūrė J. Pegula, priekaištaudama trenerei, kad ši nesugeba sudrausminti savo auklėtinės.

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WTA ketvirtadienį paskelbtame pareiškime pripažino savo atsakomybę dėl incidento.

„WTA prisiima visą atsakomybę už tai, kad neinformavo žaidėjų ir jų komandų, jog kortuose veikia mikrofonai, skirti sirgaliams suteikti galimybę tiesiogiai stebėti tenisininkių treniruotes“, – teigiama organizacijos pranešime.

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Po incidento WTA pašalino trečiadienio treniruočių įrašus iš „Youtube“ kanalo, tačiau pokalbio ištraukos jau buvo pasklidusios socialiniuose tinkluose.

J. Pegulos atstovas portalui „The Athletic“ teigė, kad amerikietė nė nenutuokė, jog jos pokalbis transliuojamas tiesiogiai, ir nesitikėjo, kad privatus pokalbis treniruotės metu taps viešas. Anot atstovo, tenisininkė jau susisiekė su susijusiais asmenimis ir atsiprašė.

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