WTA prisiėmė kaltę dėl Pegulos skandalo: amerikietės žodžiai apie rusę tapo vieši

Prieš sekmadienį prasidėsiantį baigiamąjį sezono turnyrą Indian Velse (JAV) vykusios treniruotės buvo tiesiogiai transliuojamos organizacijos „Youtube“ kanale. Mikrofonai užfiksavo penktosios pasaulio raketės J. Pegulos ir jos trenerio Marko Knowleso pokalbį. Jame 32-ejų amerikietė M. Andrejevą pavadino „diva“ ir pareiškė, kad jai reikėtų tapti kuklesnei. J. Pegula taip pat užsiminė apie rusės psichologines problemas ir sukritikavo jos trenerę Conchitą Martinez.
„Ji labai talentinga, tačiau psichologiškai yra...“ – kalbėjo amerikietė.
J. Pegula dar parodė gestą, reiškiantį, kad M. Andrejeva kartais elgiasi kaip beprotė.
„Man patinka Conchita, tačiau šiek tiek praradau pagarbą jai“, – pridūrė J. Pegula, priekaištaudama trenerei, kad ši nesugeba sudrausminti savo auklėtinės.
POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO 😳 Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entrenador y criticando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals. 🗣 "Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo manejarlo". 🗣 "Si yo fuera su entrenadora y mi jugadora acaba de jugar cuatro grandes juegos, va ganando 4-0, se enoja conmigo y me persigue... Yo le diría que no me hable así". 🗣 "Ella es mala... Siento que necesita que la provoquen para encenderse y reaccionar". https://t.co/8PJ9ceRxWQREKLAMA— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2026
WTA ketvirtadienį paskelbtame pareiškime pripažino savo atsakomybę dėl incidento.
„WTA prisiima visą atsakomybę už tai, kad neinformavo žaidėjų ir jų komandų, jog kortuose veikia mikrofonai, skirti sirgaliams suteikti galimybę tiesiogiai stebėti tenisininkių treniruotes“, – teigiama organizacijos pranešime.
Po incidento WTA pašalino trečiadienio treniruočių įrašus iš „Youtube“ kanalo, tačiau pokalbio ištraukos jau buvo pasklidusios socialiniuose tinkluose.
J. Pegulos atstovas portalui „The Athletic“ teigė, kad amerikietė nė nenutuokė, jog jos pokalbis transliuojamas tiesiogiai, ir nesitikėjo, kad privatus pokalbis treniruotės metu taps viešas. Anot atstovo, tenisininkė jau susisiekė su susijusiais asmenimis ir atsiprašė.
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