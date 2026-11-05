Mikulskytė ir Kubka žengė dar vieną žingsnį titulo link

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Penktajame geime lietuvė su lenke nerealizavo „break pointo“, o septintajame taip nebeklydo. Vėliau „break pointus“ švaistė abu duetai, tad J. Mikulskytė su M. Kubka išlaikė pergalingą pranašumą.
Antrajame sete lemtingu tapo trečiasis geimas, kai lietuvė su lenke realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose dominavo kamuoliuką paduodavęs duetas.
J. Mikulskytė su M. Kubka pelnė 1700 JAV dolerių bei po 49 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys įveikti meksikietę Aną Sofią Sanchez ir Ksenią Zaicevą.
Vienetuose 30-metė J. Mikulskytė (WTA-235) kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su antrąja turnyro rakete Noma Noha Akugue (WTA-118) iš Vokietijos.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
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