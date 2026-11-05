„Barcelona“ po dramatiškos kovos palaužė „Hapoel“

Susitikimo starte „Hapoel“ šiek tiek atitrūko (9:4), o netrukus skirtumas dar šiek tiek išaugo – 16:6. Vis tik Barselonos komandą patraukė Kevinas Punteris ir Tel Avivo klubas po pirmojo ketvirčio pirmavo 21:19.
Antrajame kėlinyje jau vyko lygi kova ir „Barcelona“ netgi buvo išsiveržusi į priekį – 32:30. Pirmaujanti komanda keitėsi kelis kartus, o prieš pertrauką rezultatas buvo lygus – 46:46.
Spurtą „Hapoel“ surengė trečiajame kėlinyje. Puiki Elijah Bryanto ir Dano Oturu atkarpa leido šeimininkams atitrūkti – 58:49. Vis tik katalonų klubas vėl priartėjo (59:60), o netrukus jau ir buvo priekyje – 62:60. Spurtą svečiai pratęsė iki 16:0 ir jau buvo priekyje 69:60. Po trijų kėlinių „Barcelona“ pirmavo 73:64.
Lemiamo kėlinio starte svečiai didino atotrūkį iki dviženklio (78:64), tačiau „Hapoel“ artėjo – 73:82. Tyrese’as Martinas pataikė svarbų dvitaškį (84:73), tačiau šeimininkai vėl buvo tikslūs – 78:85. Taškais pasižymėjo Dario Brizuela (87:78), tačiau Tel Avivo klubas naudojosi klaidomis ir artėjo – 88:91. E.Bryantas pataikė baudas (90:91), bet D.Brizuela pataikė dvitaškį (93:90), o paskutinis V.Micičius tritaškis skriejo pro šalį.
Nuo pralaimėjimo Tel Avivo klubo neišgelbėjo E.Bryantas, kuris pelnė 25 taškus ir surinko 35 naudingumo balus.
„Hapoel“: Elijah Bryantas 25 (12/12 baud.), Vasilije Micičius 24 (7 rez. per.), Danas Oturu 11 (7 atk. kam.), Antonio Blakeney 7 (1/5 trit.).
„Barcelona“: Dario Brizuela 22 (8/9 dvit.), Justinas Robinsonas 20 (6 rez. per.), Joshas Nebo 12 (10 atk. kam.), Tyrese’as Martinas 11 (6 atk. kam.), Kevinas Punteris 9 (2/12 metimai).
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