Suomiai paskutinę sekundę įtvirtino pergalę prieš šveicarus, švedai triumfavo po baudinių

Vienintelį Šveicarijos įvartį 34-ąją minutę pelnė Berno klubo gynėjas Rodwinas Dionicio. 22-ejų ledo ritulininkui tai buvo pirmasis įvartis rinktinėje. 2023 metų NHL naujokų biržoje jį 129-uoju šaukimu pasirinko Anaheimo „Ducks“.
Suomiai į priekį išsiveržė 14-ąją minutę, kai po varžovų klaidos pasižymėjo Roby Jarventie. Antrojo kėlinio viduryje Axelis Rindellas padvigubino šeimininkų persvarą, tačiau netrukus R. Dionicio sušvelnino rezultatą.
Trečiajame kėlinyje šveicarams teko atlaikyti sudėtingą atkarpą – per pirmąsias septynias minutes jie užsidirbo tris pašalinimus. Vis dėlto svečiai išgyveno ir 56 sekundes trukusį žaidimą trise prieš penkis.
Šveicarai paskutinėmis minutėmis dar bandė išsigelbėti, tačiau išlyginti rezultato nepavyko. Galutinį tašką likus vos sekundei iki finalinės sirenos padėjo R. Jarventie, įmušęs į tuščius vartus ir įtvirtinęs Suomijos pergalę.
Kitose pirmojo turo rungtynėse švedai po baudinių serijos 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) nugalėjo čekus. Pirmasis pasižymėjo Filipas Roosas, vėliau rezultatą persvėrė Radimo Zohornos ir Matejaus Stransky smūgiai, o 56-ą minutę pratęsimą išplėšė Jackas Berglundas. Baudinių serijoje tiksliais smūgiais apsikeitė Viktoras Lodinas ir Davidas Tomašekas. Vėliau abi rinktinės atliko po 2 nesėkmingus smūgius, kol pasižymėti pavyko J. Berglundui. Čekai paskutiniu bandymu neišsigelbėjo.
Turnyras tęsis šeštadienį, kai suomiai žais su čekais, o švedai – su šveicarais.
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