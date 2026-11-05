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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Suomiai paskutinę sekundę įtvirtino pergalę prieš šveicarus, švedai triumfavo po baudinių

2026-11-05 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 22:55
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Šveicarijos ledo ritulio rinktinė naują sezoną pradėjo pralaimėjimu. Helsinkyje vykusiame Europos ledo ritulio turo mače šveicarai 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) nusileido Suomijos komandai. Šios rinktinės praėjusiame pasaulio čempionate susitiko finale, kuriame taip pat triumfavo suomiai.

Suomių ir šveicarų rungtynės | EPA / KIMMO BRANDT nuotr.
GALERIJA (24)

Šveicarijos ledo ritulio rinktinė naują sezoną pradėjo pralaimėjimu. Helsinkyje vykusiame Europos ledo ritulio turo mače šveicarai 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) nusileido Suomijos komandai. Šios rinktinės praėjusiame pasaulio čempionate susitiko finale, kuriame taip pat triumfavo suomiai.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Euroturas: Suomija - Šveicarija (11.05)

Vienintelį Šveicarijos įvartį 34-ąją minutę pelnė Berno klubo gynėjas Rodwinas Dionicio. 22-ejų ledo ritulininkui tai buvo pirmasis įvartis rinktinėje. 2023 metų NHL naujokų biržoje jį 129-uoju šaukimu pasirinko Anaheimo „Ducks“.

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Suomiai į priekį išsiveržė 14-ąją minutę, kai po varžovų klaidos pasižymėjo Roby Jarventie. Antrojo kėlinio viduryje Axelis Rindellas padvigubino šeimininkų persvarą, tačiau netrukus R. Dionicio sušvelnino rezultatą.

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Trečiajame kėlinyje šveicarams teko atlaikyti sudėtingą atkarpą – per pirmąsias septynias minutes jie užsidirbo tris pašalinimus. Vis dėlto svečiai išgyveno ir 56 sekundes trukusį žaidimą trise prieš penkis.

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Šveicarai paskutinėmis minutėmis dar bandė išsigelbėti, tačiau išlyginti rezultato nepavyko. Galutinį tašką likus vos sekundei iki finalinės sirenos padėjo R. Jarventie, įmušęs į tuščius vartus ir įtvirtinęs Suomijos pergalę.

Kitose pirmojo turo rungtynėse švedai po baudinių serijos 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) nugalėjo čekus. Pirmasis pasižymėjo Filipas Roosas, vėliau rezultatą persvėrė Radimo Zohornos ir Matejaus Stransky smūgiai, o 56-ą minutę pratęsimą išplėšė Jackas Berglundas. Baudinių serijoje tiksliais smūgiais apsikeitė Viktoras Lodinas ir Davidas Tomašekas. Vėliau abi rinktinės atliko po 2 nesėkmingus smūgius, kol pasižymėti pavyko J. Berglundui. Čekai paskutiniu bandymu neišsigelbėjo.

Turnyras tęsis šeštadienį, kai suomiai žais su čekais, o švedai – su šveicarais.  

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