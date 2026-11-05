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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė Tautų taurėje pralaimėjo Rumunijai

2026-11-05 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 18:35
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Europos Tautų taurės turnyro D grupės rungtynėse Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė ketvirtadienį Taline (Estija) 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) pralaimėjo Rumunijos ekipai.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė | hockey.lt nuotr.

Europos Tautų taurės turnyro D grupės rungtynėse Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė ketvirtadienį Taline (Estija) 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) pralaimėjo Rumunijos ekipai.

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Abu įvarčius lietuviams pelnė Markas Kaleinikovas (24:49, Simonas Valivonis, 48:42, Ugnius Čižas, Nerijus Ališauskas).

Lietuviai visas rungtynes vijosi varžovus, turėjo galimybių ir antrą kartą lyginti rezultatą, o rungtynių pabaigoje nesėkmingai sužaidė keisdami vartininką šeštu aikštės žaidėju ir gavo įvartį į tuščius vartus.

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Abi komandos sužaidė apylygiai pagal metimų į vartus statistiką, rumunai buvo kiek taiklesni. Rumunijos rinktinė atliko 36 metimus, mūsiškiai – 35. Į vartų plotą Rumunija pataikė 25 kartus, 4 metimus lietuviai blokavo, 7 metimai buvo netaiklūs.

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Lietuviai į vartų plotą pataikė 23 kartus, 6 metimai buvo blokuoti, 6 skriejo šalia vartų.

Europos Tautų taurės D grupėje vakare susitinka grupėje žaidžiančios Estijos ir Ispanijos rinktinės.

Penktadienį Lietuvos rinktinė 15 valandą Talino „Tondiraba“ arenoje žais su Ispanijos komanda.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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