Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė Tautų taurėje pralaimėjo Rumunijai

Abu įvarčius lietuviams pelnė Markas Kaleinikovas (24:49, Simonas Valivonis, 48:42, Ugnius Čižas, Nerijus Ališauskas).
Lietuviai visas rungtynes vijosi varžovus, turėjo galimybių ir antrą kartą lyginti rezultatą, o rungtynių pabaigoje nesėkmingai sužaidė keisdami vartininką šeštu aikštės žaidėju ir gavo įvartį į tuščius vartus.
Abi komandos sužaidė apylygiai pagal metimų į vartus statistiką, rumunai buvo kiek taiklesni. Rumunijos rinktinė atliko 36 metimus, mūsiškiai – 35. Į vartų plotą Rumunija pataikė 25 kartus, 4 metimus lietuviai blokavo, 7 metimai buvo netaiklūs.
Lietuviai į vartų plotą pataikė 23 kartus, 6 metimai buvo blokuoti, 6 skriejo šalia vartų.
Europos Tautų taurės D grupėje vakare susitinka grupėje žaidžiančios Estijos ir Ispanijos rinktinės.
Penktadienį Lietuvos rinktinė 15 valandą Talino „Tondiraba“ arenoje žais su Ispanijos komanda.
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