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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

JAV ledo ritulio lygoje – lietuvio muštynės su varžovu

2026-11-01 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 23:04
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Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte namuose 5:2 įveikė Lahčio „Pelicans“. Lietuvė rungtynėms buvo registruota, bet ant ledo nepasirodė.

Muštynės | Stop kadras

Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte namuose 5:2 įveikė Lahčio „Pelicans“. Lietuvė rungtynėms buvo registruota, bet ant ledo nepasirodė.

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TPS (20 tšk.) pakilo į 5-ą poziciją tarp 8 ekipų.

Slovakijos stipriausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda savo arenoje po pratęsimo 0:1 nusileido Liptovsky Mikulašo „HK 32“. Lietuvis ant ledo praleido 24 min. 40 sek., kartą atakavo vartus, atliko 2 jėgos veiksmus, blokavo varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min.

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„HC Prešov“ (6 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.

Aukščiausioje Nyderlandų lygoje susitiko „lietuviški“ klubai: Tilburgo „Trappers“ dubleriai namie 5:4 pranoko „Sweetlake Panters Zoetermeer“. Nepasižymėjo nei Otas Urvelis, nei svečių žaidėjas Dominykas Bisturys.

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„Trappers“ dubleriai (10 tšk.) 13-os ekipų pirmenybėse pakilo į 6-ą vietą ir aplenkė „Sweetlake Panters Zoetermeer“ (9).

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Trečioje pagal pajėgumą Švedijos lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu namuose 4:7 neatsilaikė prieš „Vallentuną Hockey“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Kiruna IF“ (11 tšk.) Šiaurės konferencijoje rikiuojasi 13-a tarp 19 komandų.

Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa savo arenoje po baudinių serijos 3:4 pralaimėjo prieš Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis kartą atakavo vartus.

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Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu namuose po pratęsimo 3:2 įveikė Erfurto „TecArt Black Dragons“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 6 sykius smūgiavo į vartus.

Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ ekipa svečiuose 4:5 neatsilaikė prieš „Deggendorfer SC“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.

Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (22 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (15) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.

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Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje 2:3 pralaimėjo prieš „Peorią Rivermen“. Lietuvis pelnė įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.

„Pee Dee IceCats“ (6 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 12 klubų.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Fargo Force“ komanda 6:4 išsivežė pergalę iš „Sioux City Musketeers“ arenos. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus, susimušė su Luke‘u Lalonde‘u ir gavo 15 baudos min.

„Fargo Force“ (20 tšk.) lyderiauja 8 komandų Vakarų konferencijoje.

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