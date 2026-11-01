Antrojoje savaitgalio dvikovoje Taline „Hockey Punks – Mototoja“ patyrė pralaimėjimą

Šeštadienį, pirmojoje šių komandų tarpusavio kovoje rezultatu 2:1 triumfavo vilniečiai.
Sekmadienio rungtynėse Vilniaus „HC Hockey Punks-Mototoja“ gretose įvarčius pelnė Lauri Huhdanpaa (19:16, Joonas Larinmaa) ir Dominykas Motiejūnas (38:04, Ilja Četvertakas, Williamas Hauseris).
Šiame susitikime Talino klubas turėjo ryškią persvarą atakuodamas vartus – į vartų plotą metė 50 kartų, o vilniečiai atsakė 22 metimais.
Kitas OHL | Baltijos čempionato rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žais namuose, lapkričio 12 d., 19:30 val., Vilniaus pramogų arenoje, kur susitiks su „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) komanda.
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