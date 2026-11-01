Jokubaitis blankiai pasirodė Vokietijoje, o „Bayern“ pralaimėjo

Tai buvo pirmasis Eurolygos klubo pralaimėjimas Vokietijos pirmenybėse šį sezoną.
Lietuvis per 11 minučių pelnė 3 taškus (0/4 dvit., 1/2 trit.), atkovojo kamuolį, vieną perėmė, sykį prasižengė ir rinko 0 naudingumo balų.
„Bayern“ 22 taškus pridėjo Duane‘as Washingtonas, po 7 – Andreasas Obstas, Vladimiras Lučičius ir Tobiasas Jensenas.
„Seawolves“ 15 taškų rinko Johnathanas Stove‘as, 14 – Arturas Konontšukas ir Zachas Copelandas.
Kitą savaitę Eurolygoje „Bayern“ keliaus pas Vilerbano ASVEL.
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