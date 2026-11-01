Sargiūno 13 taškų padėjo „Fenerbahče“ įveikti „Tofaš“

Lietuvių klubas namie 88:77 (25:21, 22:22, 23:16, 18:18) nugalėjo Bursos „Tofaš“ (2/4) krepšininkus.
I.Sargiūnas per 26 minutes pelnė 13 taškų (2/6 dvit., 1/2 trit., 6/7 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus suklydo, 2 sykius prasižengė, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 7 naudingumo balus.
Nugalėtojams Talenas Hortonas-Tuckeris įmetė 18 taškų (3/3 trit.), Braxtonas Key surinko 17 (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Bryce’as Jonesas pelnė 20 taškų (8 rez. per.), Shavaras Reynoldsas pridėjo 16.
Bursos klubas antradienį namie žais Europos taurės rungtynes su Klaipėdos „Neptūnu“.
Eurolygoje „Fenerbahče“ namie ketvirtadienį žais su Vitorijos „Baskonia“ krepšininkais.
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