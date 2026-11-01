Ispanijoje pergales iškovojo „Real“ ir Normanto atstovaujama „Surne“

Lietuvis per 22 minutes pelnė 6 taškus (0/2 dvit., 2/8 trit.), perėmė kamuolį, 2 kartus suklydo, išprovokavo pražangą, sykį prasižengė ir surinko -3 naudingumo balus.
Nugalėtojams Darrunas Hilliardas pelnė 17 taškų (3/7 trit.), pralaimėjusiems Nicolasas Laprovittola surinko 22 (3/10 trit., 6 kld.).
Madrido „Real“ (6/0) ekipa namie 90:79 (14:17, 25:14, 25:22, 26:26) įveikė Burgoso „San Pablo“ (2/4) krepšininkus.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Timothe Luwawu-Cabarrot, kuris pelnė 17 taškų (2/9 trit.), Maksas Šulga pridėjo 14, pralaimėjusiems D.J.Stewardas surinko 20 (8/13 metimai).
Eurolygoje Madrido ekipos trečiadienį laukia rungtynės su Atėnų „Panathinaikos“ klubu.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.